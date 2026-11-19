Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Breel Embolo figuran entre los cinco jugadores mejor pagados de la Major League Soccer (MLS) después de mudarse a Estados Unidos, como parte de una ventana de transferencias que elevó la compensación de la liga en casi un 15%.

Lewandowski tiene un salario base de 16 millones de dólares con el Chicago Fire y una compensación total garantizada de 19.51 millones de dólares, según la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer en su publicación final de salarios de 2026.

Dicho jugador percibe el segundo monto más alto de la liga, solo por detrás de Lionel Messi, del Inter Miami, quien este año más que duplicó su salario hasta 25 millones de dólares en su nuevo contrato y tiene 28´333,333 dólares en compensación garantizada. La compensación total de Messi fue superior a la nómina de 25 equipos en la liga de 30 clubes.

Las cifras corresponden a contratos de la MLS e incluyen cualquier bono de marketing y honorarios de agentes. No contemplan acuerdos adicionales que Messi, de 39 años, pueda tener con el club o sus afiliadas, ni tampoco bonos por rendimiento.

Las cifras son anuales, lo que significa que enumeran los totales que un jugador ganará a lo largo de una temporada completa.

Griezmann es tercero con un salario de 10´443,243 dólares y 13’938,354 dólares en compensación total. El jugador, de 35 años, se incorporó a Orlando en julio procedente del Atlético de Madrid y marcó 14 goles en 18 partidos.

Por otro lado, el delantero de Los Angeles FC, Son Heung-min, cayó del segundo al cuarto puesto, con un salario de 10´338,750 dólares y 11´152,852 dólares en compensación total,

Embolo, un delantero de 29 años que debutó con Atlanta en agosto tras dejar al club francés Rennes, fue quinto con un salario de 9.74 millones de dólares y 10´811,400 dólares en compensación total.

Allan Saint-Maximin, un extremo de 29 años que llegó a Charlotte desde el club francés Lens, fue noveno con un salario de 5´679,200 dólares y 7´199.000 dólares en compensación total.

La compensación garantizada promedio, de 746,936 dólares al 9 de octubre, aumentó un 18% respecto de los 632,809 dólares al 1 de octubre del año pasado.

Otros fichajes del verano incluyeron al mediocampista de Columbus Brais Méndez, al extremo de New England Jack Harrison, al mediocampista de Miami Casemiro, al extremo de Kansas City André Luiz, al extremo de San Diego Elias Achouri, al extremo de Colorado Morgan Whittaker y al mediocampista de LA Galaxy Sergi Roberto.

Cabe precisar que el salario medio de la MLS aumentó un 6,4% hasta 360,042 dólares desde 338,347 el otoño pasado.

Elaborado con información AP.