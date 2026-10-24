La empresa de telecomunicaciones Vodafone y el club de fútbol alemán, Borussia Dortmund (BVB), anunciaron una campaña que premia a los fanáticos que asistan al Signal Iduna Park y utilicen el menor tiempo posible su smartphone.

Este sábado a las 11:00 am (hora peruana), Borussia Dortmund recibió en su estadio a Eintracht Frankfurt. Más de 80,000 aficionados llenaron el recinto; por ello, Vodafone y BVB habilitaron un “modo hincha” para todos sus partidos de locales, en el cual se podrán acumular puntos por mantener bloqueada la pantalla mientras se disputa el encuentro.

¿Cómo funciona? Los aficionados abren el aplicativo móvil del Borussia Dortmund. Una vez activo, procederán a bloquear sus teléfonos. Mientras permanezca la pantalla bloqueada, irán sumando puntos minuto a minuto.

Se espera que más de 80,000 aficionados acudan al partido de Borussia Dortmund vs Frankfurt de este sábado. Foto: difusión

Según la institución, en el entretiempo podrán utilizar sus celulares, pero deberán volver a activar el “modo hincha” cuando se reanude el cotejo. La acumulación de puntos finaliza con el pitido final.

“Cuanto menos usen los aficionados sus teléfonos inteligentes durante el partido en casa, mayor será su puntuación”, mencionan desde Borussia Dortmund.

Los fanáticos que tengan más puntos podrán ganar camisetas autografiadas del BVB y gift cards. El BVB aclaró que la participación es completamente voluntaria.

Carsten Cramer, director ejecutivo del Borussia Dortmund, comentó que se busca “un momento irremplazable” con la atención focalizada solo en el partido.

“Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, animando y conteniendo la respiración: este momento es irremplazable”, dijo.