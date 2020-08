El repunte en la moneda de mejor desempeño de América Latina podría durar unos meses más.

El peso chileno podría liderar las ganancias en la región en los próximos meses a medida que los locales se apresuran a retirar dinero de las cuentas de pensiones. Si bien es un impulso temporal, podría ser suficiente para permitir que la moneda borre las pérdidas del año hasta la fecha.

“El reequilibrio apenas comienza en términos de flujos de entradas”, dijo Mario Castro, estratega de BBVA en Nueva York. “Podríamos estar hablando de entre US$ 5,000 millones y US$ 10,000 millones para la economía local, y es probable que veamos la mayor parte de esos recursos en los próximos meses”.

El peso chileno superó a sus pares esta semana en medio de especulación de que los fondos de pensiones tendrán que repatriar activos extranjeros, la parte más líquida de sus carteras, para satisfacer la demanda de efectivo. La semana pasada, el Congreso aprobó un polémico pero popular proyecto de ley que permite retiros anticipados de pensiones en medio de la pandemia. Los locales ya están haciendo fila para obtener información sobre el proceso, aunque no pueden cobrar hasta la próxima semana.

El peso subió 8.4% a 757.7 por dólar este mes, la mayor cantidad entre las 31 monedas principales rastreadas por Bloomberg, recortando las pérdidas del año hasta la fecha a solo 0.8%. Según BBVA, la moneda podría fortalecerse aún más, hasta 720 por dólar en agosto.

El proyecto de ley, aprobado a pesar de la oposición del presidente, Sebastián Piñera, permite a la gente hasta un año para solicitar hasta 10% de los ahorros y a los fondos de pensiones no más de 40 días para pagar el dinero después de que se haga la solicitud. Eso significa que el peso podría dejar de superar a sus pares regionales después de octubre, cuando los retiros probablemente disminuyan, dijo Castro. La firma espera que la moneda se negocie a 810/USD para el cuarto trimestre.

La recuperación se desvanecerá cuando los flujos se estabilicen, dado que el peso ya es la segunda moneda más cara de los mercados emergentes, según Andrés Jaime, director de estrategia para América Latina en Morgan Stanley, Nueva York. También está expuesto a la tensión comercial mundial, porque el cobre es la mayor exportación de Chile y China es el mayor comprador del metal.

Las AFP, como se les conoce a los fondos de pensiones, tienen aproximadamente US$ 200,000 millones bajo administración y son la base de los mercados de capitales chilenos. Como respuesta a la reciente recuperación del peso, el banco central anunció un programa de recompra de bonos bancarios de US$ 10,000 millones y un programa de US$ 8,000 millones para comprar depósitos a plazo de inversionistas institucionales.