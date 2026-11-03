Un hombre se encuentra junto a una pancarta antiestadounidense que promete venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre se encuentra junto a una pancarta antiestadounidense que promete venganza contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 3 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
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Redacción Gestión
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El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró este martes que las conversaciones continúan entre Irán y Estados Unidos (EE.UU.) – en las que Doha actúa como mediador – para que no se reanude el conflicto, y que ambas partes evalúan las propuestas y están “comprometidas” con la vía diplomática.

“Siempre hay esperanza”

“Si no hubiera esperanza no habría negociaciones, siempre hay esperanza. No podemos perder la esperanza por ser mediadores, hay desarrollos pero no podemos hablar de algo concreto”, afirmó.

Estados Unidos e Israel evaluarían una nueva ofensiva contra Irán, con posibles objetivos militares, energéticos y nucleares, según reportes de medios internacionales. Foto: EFE.
Estados Unidos e Israel evaluarían una nueva ofensiva contra Irán, con posibles objetivos militares, energéticos y nucleares, según reportes de medios internacionales. Foto: EFE.

Según el diplomático catarí, las dos partes han demostrado un “compromiso” y “están colaborando” con Catar, por lo que insistió en que aún mantienen la fe en que se pueda “alcanzar un acuerdo y poner fin a la escalada en la región”.

Pero recalcó que la reunión de anoche “incluyó la confirmación del compromiso de ambas partes”.

Con información de EFE

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