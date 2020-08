La francesa Sanofi SA se dispone a comprar la empresa estadounidense Principia Biopharma Inc por una suma cercana a los US$ 3,700 millones, dijeron ambas empresas el lunes, en el último de los acuerdos de compra de la farmacéutica francesa en el sector de biotecnología de Estados Unidos.

La transacción reforzará la capacidad de investigación de Sanofi en áreas como las enfermedades autoinmunes y alérgicas, añadieron.

La compra también sella un verano récord en adquisiciones de empresas del sector salud estadounidense por parte de grupos europeos y se produce sólo dos semanas después de que la alemana Siemens Healthineers presentase una oferta de US$ 16,400 millones por Varian, un grupo estadounidense especializado en oncología.

Sanofi comprará las acciones en circulación de Principia a US$ 100 por acción en metálico, según el comunicado conjunto, lo que representa un total de unos US$ 3,680 millones y una prima del 10% sobre los US$ 90.74 a los que cerró Principia Biopharma el pasado viernes.

Sanofi dijo que la adquisición de Principia Biopharma, que desarrolla terapias para enfermedades inmunes graves, fortalecería su capacidad de investigación en áreas como las enfermedades autoinmunes y alérgicas.

“Esta adquisición avanza nuestra actual transformación en I+D para acelerar el desarrollo de los medicamentos más prometedores que abordarán las necesidades significativas de los pacientes”, indicó el consejero delegado de Sanofi, Paul Hudson.

Sanofi anunció una nueva estrategia el pasado diciembre y está en fase de transición desde una compañía farmacéutica generalista a un negocio más eficiente centrado en las vacunas, las enfermedades raras y la oncología.

Las acciones de Sanofi subían un 0.5% a media sesión en París, frente a la ligera subida del índice francés CAC-40, con los analistas acogiendo favorablemente el acuerdo con Principia Biopharma.

Sanofi dijo que esperaba completar la adquisición de Principia Biopharma en el cuarto trimestre del año.