Canadá dio 30 días a Stellantis para corregir incumplimientos de un acuerdo de financiamiento por hasta 529 millones de dólares canadienses, tras trasladar la producción del Jeep Compass a Estados Unidos. Foto: Difusión.
Canadá dio 30 días a Stellantis para corregir incumplimientos de un acuerdo de financiamiento por hasta 529 millones de dólares canadienses, tras trasladar la producción del Jeep Compass a Estados Unidos. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, informó que el Ejecutivo envió una notificación formal de incumplimiento a la automotriz y le otorgó un plazo de 30 días para corregir las infracciones antes de iniciar acciones legales.

“Enviamos una notificación de incumplimiento y, básicamente, tienen 30 días o ya saben. Por supuesto, los demandaremos”, declaró Joly a la prensa en Toronto.

El cuestionamiento del Gobierno se centra en que Stellantis dejó de lado sus planes para fabricar el Jeep Compass en su planta de Brampton, en Ontario, sin identificar un vehículo que reemplace esa producción.

La decisión implicó trasladar la fabricación a Illinois, Estados Unidos, y dejó sin empleo a más de 2,000 trabajadores canadienses.

Canadá reclama devolución de fondos públicos

El conflicto involucra un acuerdo de financiamiento suscrito en 2022, mediante el cual Canadá se comprometió a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses (US$380 millones) para apoyar la reconversión de las plantas de Brampton y Windsor, destinadas a la producción de vehículos eléctricos.

Según Joly, Stellantis debe responder por cientos de millones de dólares debido al incumplimiento de los compromisos asumidos.

La compañía ofreció reembolsar los fondos federales que recibió para el proyecto de Brampton, aunque no precisó el monto que devolvería.

La disputa se agravó luego de que Stellantis anunciara el lunes un acuerdo para vender la planta de Brampton al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel.

Venta de planta complica negociación con Stellantis

Joly adelantó que funcionarios del Gobierno federal y de la provincia de Ontario tienen previsto reunirse con el director ejecutivo global de Stellantis para abordar el incumplimiento del acuerdo.

No obstante, las conversaciones mantenidas entre la compañía, el sindicato Unifor y representantes de ambos niveles de gobierno no consiguieron una solución.

La presidenta de Unifor, Lana Payne, advirtió que revertir la venta de la planta será más complicado, debido a que la operación ya fue acordada.

“El momento para frenar esto era la semana pasada, la anterior y la anterior a esa”, manifestó la dirigente sindical, quien sostuvo que ahora revertir la operación supondría una dificultad adicional.

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Elaborado con información de AP.

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