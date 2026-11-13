El Gobierno de Canadá amenazó con demandar a la automotriz Stellantis y exigir la devolución de cientos de millones de dólares en fondos públicos, luego de que la compañía trasladara a Estados Unidos la producción que tenía prevista en una planta de Ontario y acordara la venta de esas instalaciones.

La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, informó que el Ejecutivo envió una notificación formal de incumplimiento a la automotriz y le otorgó un plazo de 30 días para corregir las infracciones antes de iniciar acciones legales.

“Enviamos una notificación de incumplimiento y, básicamente, tienen 30 días o ya saben. Por supuesto, los demandaremos”, declaró Joly a la prensa en Toronto.

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El cuestionamiento del Gobierno se centra en que Stellantis dejó de lado sus planes para fabricar el Jeep Compass en su planta de Brampton, en Ontario, sin identificar un vehículo que reemplace esa producción.

La decisión implicó trasladar la fabricación a Illinois, Estados Unidos, y dejó sin empleo a más de 2,000 trabajadores canadienses.

Canadá reclama devolución de fondos públicos

El conflicto involucra un acuerdo de financiamiento suscrito en 2022, mediante el cual Canadá se comprometió a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses (US$380 millones) para apoyar la reconversión de las plantas de Brampton y Windsor, destinadas a la producción de vehículos eléctricos.

Según Joly, Stellantis debe responder por cientos de millones de dólares debido al incumplimiento de los compromisos asumidos.

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La compañía ofreció reembolsar los fondos federales que recibió para el proyecto de Brampton, aunque no precisó el monto que devolvería.

La disputa se agravó luego de que Stellantis anunciara el lunes un acuerdo para vender la planta de Brampton al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuestionó la operación y acusó a la automotriz de traicionar a los trabajadores canadienses. Asimismo, consideró que la venta constituye una solución parcial que no permite cumplir con las obligaciones de la empresa.

Venta de planta complica negociación con Stellantis

Joly adelantó que funcionarios del Gobierno federal y de la provincia de Ontario tienen previsto reunirse con el director ejecutivo global de Stellantis para abordar el incumplimiento del acuerdo.

No obstante, las conversaciones mantenidas entre la compañía, el sindicato Unifor y representantes de ambos niveles de gobierno no consiguieron una solución.

La presidenta de Unifor, Lana Payne, advirtió que revertir la venta de la planta será más complicado, debido a que la operación ya fue acordada.

“El momento para frenar esto era la semana pasada, la anterior y la anterior a esa”, manifestó la dirigente sindical, quien sostuvo que ahora revertir la operación supondría una dificultad adicional.

Aranceles de Trump presionan a la industria automotriz

El enfrentamiento ocurre en medio de las tensiones comerciales impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyos aranceles han generado presión sobre la industria automotriz canadiense, estrechamente vinculada con la manufactura estadounidense.

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Trump ha insistido en que los fabricantes de automóviles trasladen sus operaciones a Estados Unidos, lo que representa un desafío para las inversiones y el empleo del sector en Canadá.

La industria automotriz es estratégica para la economía canadiense. Los vehículos constituyen la segunda mayor exportación del país y el sector genera 125,000 empleos directos y otros 500,000 puestos de trabajo en industrias relacionadas, según cifras citadas por Carney.

Elaborado con información de AP.