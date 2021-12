El creador de Microsoft, Bill Gates, en su blog personal escribió un íntimo post donde abordó temas personales como su divorcio, pero también hizo un recuento de lo que ocurrió en 2021 y lo que se viene para el próximo año, como el fin de la pandemia del COVID-19, según sus estimaciones.

Gates recordó que el año pasado pronosticó mejores vientos para este 2021 y, si bien hubo situaciones positivas con respecto a la pandemia, “la mejora no ha sido tan dramática como esperaba”.

En el post explica que millones de personas se han vacunado contra el COVID-19 y que estamos cerca de la normalidad que se conocía antes del virus, pero que las muertes aumentaron en el 2021 con respecto al año anterior y si una persona perdió a un familiar en los últimos doces meses entonces sentirá “que este año no fue mejor que el anterior”.

Sin embargo, es optimista.

“Yo tengo la esperanza que el fin está finalmente a la vista. Puede ser una tontería hacer otra predicción, pero creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022″ , dijo.

¿Y por qué tan esperanzado? Gates cree que el mundo está mejor preparado para abordar nuevas variantes potencialmente peligrosas, como nunca antes desde que inició la pandemia. Además, destacó que Sudáfrica haya detectado a ómicron debido a que ha invertido mucho en capacidades de secuenciación genómica y porque ahora estamos en una posición mucho mejor para crear vacunas actualizadas si es necesario.

“Es preocupante cada vez que surge una nueva variante de preocupación, pero todavía tengo la esperanza de que, en algún momento del próximo año, COVID-19 se convierta en una enfermedad endémica en la mayoría de los lugares”.

Asimismo, Gates consideró como un milagro que se hayan creado y distribuido varias vacunas contra el COVID-19 durante el primer año de la pandemia, pero dijo que ve con decepción la inequidad en la asignación de vacunas.

“Simplemente no tiene sentido que tantas personas de bajo riesgo se hayan vacunado antes de que lleguemos a todas las personas mayores o que tenían una afección médica subyacente. En el futuro, debemos cambiar la forma en que el mundo asigna las dosis”, criticó.

Destacó también la aparición de nuevos medicamentos antivirales, como el molnupiravir de Merck, que está permitiendo que los fabricantes de genéricos hagan esta fórmula simplificada, lo que hará que el medicamento sea accesible para mucha más gente.

-Vida privada-

Bill Gates también abordo un tema que llamó la atención de la prensa: su divorcio con Melina Gates. Si bien no ahondó en el tema, sí fue bastante directo en su sentir.

“Melinda y yo seguimos dirigiendo nuestra fundación juntas y hemos encontrado un buen ritmo de trabajo nuevo, pero no puedo negar que ha sido un año de gran tristeza personal para mí. Adaptarse al cambio nunca es fácil, no importa lo que sea. Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos, especialmente mis hijos, en este momento difícil”.

También contó que su hogar está más vacío tras el divorcio, el matrimonio de su hija Jenn, la ida de Phoebe a la universidad y su hijo en la escuela.

“La casa es mucho más tranquila sin un grupo de adolescentes merodeando todo el tiempo. Extraño tenerlos en casa, incluso si es más fácil concentrarse en leer un libro o hacer el trabajo en estos días”, explicó.

