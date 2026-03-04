En Georgia, el inicio oficial del horario de verano 2026 será el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora. El cambio se realiza de forma legal a las 2:00 a. m., que pasan a ser las 3:00 a. m. , por lo que esa noche “pierdes” una hora de sueño.

Estados Unidos aplica el horario de verano en la mayoría de sus estados siguiendo una regla fija: empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026, esto significa que el horario de verano comienza el 8 de marzo y finaliza el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes se atrasan una hora.

Georgia y el horario de verano: qué debes saber

Todo el estado de Georgia se encuentra en la zona horaria del Este (Eastern Time, ET). Esto implica que durante el año alterna entre Eastern Standard Time (EST, UTC-5) en invierno y Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4) durante el horario de verano.

Al estar completamente dentro de ET, todas las ciudades y condados de Georgia siguen el mismo calendario federal de horario de verano, sin excepciones dentro del estado. Esto mantiene sincronizada a Georgia con otros centros clave de la Costa Este, como Nueva York, Washington D. C. y Florida.

Cómo se hace el cambio de hora en marzo y en noviembre

La regla que puedes recordar es: en primavera los relojes avanzan una hora y en otoño retroceden una hora. En la práctica, así funciona el cambio en 2026 para Georgia:

Inicio del horario de verano

Noche del sábado 7 de marzo de 2026: muchas personas adelantan sus relojes una hora antes de irse a dormir.

Madrugada del domingo 8 de marzo: a las 2:00 a. m. los relojes pasan a 3:00 a. m. de forma oficial.

Fin del horario de verano

Noche del sábado 31 de octubre de 2026: se recomienda atrasar los relojes manuales una hora antes de dormir.

Madrugada del domingo 1 de noviembre: a las 2:00 a. m. los relojes regresan a 1:00 a. m., “ganando” una hora de sueño.

Muchos dispositivos como teléfonos, computadoras y smartwatches se actualizan solos, pero es importante revisar relojes de pared, microondas, autos y cualquier equipo que no cambie la hora automáticamente.

Qué ciudades de sí aplican en cambio de hora en Georgia 2026

Al estar todo el estado bajo Eastern Time, el cambio del 8 de marzo de 2026 aplica por igual en las principales ciudades y áreas metropolitanas de Georgia. Entre ellas se encuentran:

Ciudad Condado Zona horaria ¿Cambia la hora el 8 de marzo de 2026? Atlanta Fulton Eastern Time Sí, pasa de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Savannah Chatham Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Augusta Richmond Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Columbus Muscogee Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Macon Bibb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Athens Clarke Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Sandy Springs Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Roswell Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Albany Dougherty Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Johns Creek Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Warner Robins Houston Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Valdosta Lowndes Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Smyrna Cobb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Dunwoody DeKalb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Gainesville Hall Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Dalton Whitfield Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Rome Floyd Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Hinesville Liberty Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Peachtree City Fayette Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Newnan Coweta Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. LaGrange Troup Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Statesboro Bulloch Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Brunswick Glynn Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Carrollton Carroll Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Woodstock Cherokee Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Kennesaw Cobb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Marietta Cobb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Brookhaven DeKalb Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Alpharetta Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora. Milton Fulton Eastern Time Sí, adelanta 1 hora.

En todas estas ciudades, el ajuste será el mismo: el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m . Si vives en un suburbio o en una zona rural de Georgia, también te afecta la misma norma, porque el estado no cuenta con zonas sin horario de verano como ocurre en otros lugares del país.

Consejos prácticos para no equivocarte con el horario de verano

Aunque el cambio de hora ocurre dos veces al año, es fácil olvidarlo en medio de la rutina diaria. Algunos consejos útiles para residentes de Georgia son:

Activa recordatorios en tu celular unos días antes del 8 de marzo para acordarte de adelantar los relojes.

Revisa el horario de vuelos, trenes, citas médicas y turnos de trabajo que caigan justo el fin de semana del cambio.

Si tienes familia en otros estados, asegúrate de que también usan horario de verano; Arizona y Hawái, por ejemplo, no lo aplican.

La primera semana después del cambio, procura acostarte un poco más temprano para compensar la hora de sueño que pierdes.

Además del impacto en el sueño, el horario de verano modifica la hora de salida y puesta del sol: en marzo, notarás que amanece un poco más tarde, pero atardece más tarde, lo que genera más luz disponible por la tarde para actividades al aire libre, deporte y desplazamientos después del trabajo.

¿Por qué Estados Unidos mantiene el horario de verano?

El uso del horario de verano en Estados Unidos se regula a nivel federal a través de leyes como el Uniform Time Act y su posterior ampliación con la Energy Policy Act de 2005. Desde 2007, la norma fija el inicio en el segundo domingo de marzo y el final en el primer domingo de noviembre, esquema que también sigue Georgia.

Entre los argumentos a favor se mencionan el mejor aprovechamiento de la luz solar en la tarde, posibles beneficios en seguridad vial y un entorno más cómodo para el comercio y el ocio. Sin embargo, el debate sigue abierto y en Georgia, como en otros estados, se han discutido propuestas para adoptar un horario permanente, aunque por ahora el esquema de cambios de marzo y noviembre continúa vigente.

Con estos datos claros y fechas oficiales, puedes preparar tu agenda para 2026 sabiendo exactamente cuándo cambia la hora en Georgia, cómo ajustar tus relojes y qué impacto tendrá en tu día a día.