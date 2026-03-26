Colombia y Croacia se enfrentarán este jueves 26 de marzo de 2026 en el Camping World Stadium de Orlando, en un partido amistoso internacional clave de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro está programado para las 19:30 (hora local de Florida), en un escenario que volverá a reunir a dos selecciones mundialistas con amplio recorrido en la élite y aspiraciones de protagonismo en el próximo Mundial ¿Quieres ver el gala mundialista en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Croacia EN DIRECTO ONLINE?

Estos son los canales de Caracol TV que se encuentran disponibles en los cableoperadores de DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros. De esta forma, podrás observar el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Colombia.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Colombia.

¿Por qué debes utilizar una VPN para ver Caracol TV EN VIVO desde los EE.UU.?

¿Cómo puedo ver Caracol TV en Estados Unidos? La mayoría de los canales de televisión de Colombia tienen restricciones geográficas y Caracol TV no es la excepción. Por esta razón, debes utilizar un servicio VPN como ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, entre otros. Así podrás mirar el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Colombia.

Conclusiones:

Caracol TV en USA Conclusiones Necesidad de VPN Para acceder a Caracol TV en Estados Unidos es esencial utilizar una VPN para superar las restricciones geográficas. VPN recomendada ExpressVPN se destaca como la mejor opción para transmitir Caracol TV. Pasos de configuración Suscríbete a una VPN, instala la aplicación, conéctate a un servidor colombiano y accede a Caracol Play Compatibilidad del dispositivo Caracol TV se puede transmitir en varios dispositivos. Suscripción Caracol TV ofrece un plan gratuito limitado con una suscripción premium. Variedad del contenido Incluye programas y películas populares Reseña de usuarios Para aquellos que no quieran usar VPN o suscripciones, las alternativas incluyen encontrar transmisiones en vivo a través de TikTok u otras fuentes en línea.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO el partido Colombia vs. Croacia por streaming?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Hora, TV y dónde ver Colombia vs. Croacia EN VIVO

Evento : partido amistoso Colombia vs. Croacia

: partido amistoso Colombia vs. Croacia Horario : 6:30 p.m. (Bogotá) | 7:30 p.m. ET | 4:30 p.m. PT

: 6:30 p.m. (Bogotá) | 7:30 p.m. ET | 4:30 p.m. PT Fecha : Jueves 26 de marzo de 2025

: Jueves 26 de marzo de 2025 TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play Lugar : Camping World Stadium, Estados Unidos

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.



