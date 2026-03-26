Comienza el camino de las selecciones rumbo al Mundial 2026 con los últimos amistosos de preparación y en esta primera fecha FIFA del año, la selección Colombia tiene dos duelos claves. Este jueves 26 de marzo, mira el partido de Colombia vs. Croacia a través de la señal de Canal RCN, a partir de las 6:30 p.m. hora Bogotá, encuentro que se llevará a cabo desde el Camping World Stadium de Orlando, Florida. Los de Néstor Lorenzo se presentan como una de las mejores selecciones de la Conmebol en la actualidad y buscarán enrumbarse a la Copa del Mundo con victorias bajo el brazo.

Conoce cómo y dónde ver RCN para ver el amistoso entre Colombia vs. Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este jueves 26 de marzo de 2026 desde el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver, Colombia vs. Croacia en vivo vía RCN por amistoso FIFA al Mundial 2026?

Los partidos de Colombia por los amistosos FIFA de cara al Mundial 2026 podrás seguirlo a través de la señal de RCN, que se encuentra disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Enlaces oficiales para ver el Colombia vs. Croacia por RCN en vivo y online

Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.

A continuación, te comparto los link oficiales para ver el partido entre Colombia vs. Croacia vía streaming online, válido por la fecha FIFA de marzo desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

Colombia vs. Croacia: hora, TV y dónde ver amistoso al Mundial 2026

Partido: Colombia - Croacia, por amistoso FIFA al Mundial 2026

Colombia - Croacia, por amistoso FIFA al Mundial 2026 Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026

Jueves 26 de marzo de 2026 Horario: 6:30 p.m. Bogotá

6:30 p.m. Bogotá Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN por Internet