Este jueves 26 de marzo, el Camping World Stadium de Orlando, Florida, será escenario de un partido emocionante. Y es que ahí se disputará el Colombia vs. Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. Para que no te pierdas el compromiso, te comento que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Colombia vs. Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es uno de los partidos más atractivos del jueves 26 de marzo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia vs. Croacia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:30 pm

Estados Unidos (CT): 6:30 pm

Estados Unidos (MT): 5:30 pm

Estados Unidos (PT): 4:30 pm

España: 12:30 am del viernes 27 de marzo

México (CDMX): 5:30 pm

Puerto Rico: 7:30 pm

República Dominicana: 7:30 pm

Panamá: 6:30 pm

Costa Rica: 5:30 pm

El Salvador: 5:30 pm

Guatemala: 5:30 pm

Honduras: 5:30 pm

Nicaragua: 5:30 pm

Argentina: 8:30 pm

Brasil (Brasilia): 8:30 pm

Uruguay: 8:30 pm

Chile (Santiago): 8:30 pm

Paraguay: 8:30 pm

Bolivia: 7:30 pm

Venezuela: 7:30 pm

Ecuador: 6:30 pm

Perú: 6:30 pm

Colombia: 6:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Croacia?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Colombia vs. Croacia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, ViX

Alemania: DAZN Deutschland

Croacia: Nova TV

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM