El Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 10 de mayo en el Camp Nou, en el gran Clásico correspondiente a la jornada 35 de la Liga EA Sports, a partir de las 21:00 horas . El equipo dirigido por Hansi Flick será campeón de Liga si consigue al menos un empate o una victoria ante el conjunto madridista, por lo que el duelo se presenta como una auténtica final por el título. ¿Quieres ver el partido en vivo online por TV? A continuación, te comparto qué canales de televisión por señal abierta, cable y streaming puedes seguir desde cualquier plataforma digital.

Conoce los horarios y qué canales de TV ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Gestión Mix)

Dónde ver el clásico FC Barcelona - Real Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online

En España, la transmisión corre por los canales de pago Movistar LaLiga y DAZN LaLiga, integrados dentro de la oferta de Movistar Plus+. A nivel online, los suscriptores pueden seguir el duelo en la app de Movistar Plus+ y en la propia plataforma de DAZN, dependiendo del paquete contratado.

En gran parte de Sudamérica, LaLiga se verá por ESPN en televisión por cable, mientras que el streaming oficial se concentra en el plan con deportes de Disney+. Esto aplica para países como Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, donde el Clásico se promociona como uno de los partidos estelares del fin de semana en la parrilla de ESPN.

En México, el Clásico suele emitirse a través de Sky Sports por televisión de pago, manteniendo la lógica de exclusividad que este operador conserva sobre LaLiga. Para quienes prefieren verlo por internet, la alternativa oficial es Sky Plus, la plataforma OTT del propio Sky, que replica la señal de los canales deportivos y permite seguir el partido desde dispositivos móviles, smart TV o navegadores.

En Estados Unidos, la señal se reparte entre ESPN y ESPN Deportes, según el idioma de preferencia del público. Los fans que quieran verlo en español pueden optar por ESPN Deportes dentro de su paquete de cable o satélite, mientras que la audiencia en inglés dispone del canal ESPN. En cuanto al streaming, ESPN+ se mantiene como la plataforma central para seguir LaLiga online, integrando la cobertura del Clásico en su catálogo de eventos en vivo.

Región / País TV paga / satélite principales Streaming oficial principal España Movistar LaLiga, DAZN LaLiga, Movistar Plus+ Movistar Plus+ (app), DAZN México Sky Sports (Sky HD) Sky Plus Argentina ESPN (señal de cable) Disney+ Perú ESPN (cable) Disney+ Chile ESPN (cable) Disney+ Colombia ESPN (cable) Disney+ Ecuador ESPN (cable) Disney+ Uruguay ESPN (cable) Disney+ Paraguay ESPN (cable) Disney+ Bolivia ESPN (cable) Disney+ Venezuela ESPN (cable) Disney+ Estados Unidos (ES) ESPN Deportes (cable/satélite)

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¿A qué hora juega FC Barcelona-Real Madrid este 10 de mayo?

Barcelona / Madrid – 21:00 (domingo 10 de mayo)

Londres (Reino Unido) – 20:00

Ciudad de México – 13:00

Guatemala / Honduras – 13:00

Costa Rica / Nicaragua – 13:00

Bogotá / Lima / Quito – 14:00

Caracas – 15:00

La Paz – 15:00

Santiago de Chile – 15:00

Buenos Aires / Montevideo – 16:00

Asunción – 16:00

Nueva York (ET) – 15:00

Los Ángeles (PT) – 12:00

Sao Paulo / Brasilia – 16:00

Tokio – 04:00 (lunes 11)