Lamine Yamal y Vinicius Jr. están llamados a protagonizar el pulso de una noche que promete sacudir los cimientos del balompié español. Con el Spotify Camp Nou como escenario, FC Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse este domingo 10 de mayo (16:00 horas de Buenos Aires; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en un nuevo capítulo de El Clásico, esa cita que detiene al planeta fútbol y convierte cada jugada en historia viva. La jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 trae consigo mucho más que tres puntos: trae orgullo, tensión, talento desbordado y la sensación de que cualquier destello puede inclinar la balanza. España se prepara para una batalla que huele a grandeza.
¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga 2025-26.
- Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k
¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
Horario, TV y dónde ver el clásico FC Barcelona — Real Madrid en vivo por LaLiga 2025-26
- Horario: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)
- Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
- Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)