Lamine Yamal y Vinicius Jr. están llamados a protagonizar el pulso de una noche que promete sacudir los cimientos del balompié español. Con el Spotify Camp Nou como escenario, FC Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse este domingo 10 de mayo (16:00 horas de Buenos Aires; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en un nuevo capítulo de El Clásico, esa cita que detiene al planeta fútbol y convierte cada jugada en historia viva. La jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 trae consigo mucho más que tres puntos: trae orgullo, tensión, talento desbordado y la sensación de que cualquier destello puede inclinar la balanza. España se prepara para una batalla que huele a grandeza.

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¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

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¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario, TV y dónde ver el clásico FC Barcelona — Real Madrid en vivo por LaLiga 2025-26

Horario : 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) Partido : FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26

: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 Fecha : Domingo 10 de mayo de 2026

: Domingo 10 de mayo de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Spotify Camp Nou de Barcelona (España)