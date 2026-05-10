BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE ÓSCAR DEL POZO PARA AFP
BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE ÓSCAR DEL POZO PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Lamine Yamal y Vinicius Jr. están llamados a protagonizar el pulso de una noche que promete sacudir los cimientos del balompié español. Con el Spotify Camp Nou como escenario, FC Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse este domingo 10 de mayo (16:00 horas de Buenos Aires; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) en un nuevo capítulo de El Clásico, esa cita que detiene al planeta fútbol y convierte cada jugada en historia viva. La jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 trae consigo mucho más que tres puntos: trae orgullo, tensión, talento desbordado y la sensación de que cualquier destello puede inclinar la balanza. España se prepara para una batalla que huele a grandeza.

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga 2025-26.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DIRECTV GO (DGO) ONLINE, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

Horario, TV y dónde ver el clásico FC Barcelona — Real Madrid en vivo por LaLiga 2025-26

  • Horario: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)
  • Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
  • Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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