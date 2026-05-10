Este fin de semana se disputa una nueva edición del clásico español entre FC Barcelona-Real Madrid, un enfrentamiento que podría coronar al equipo azulgrana como campeón de LaLiga si logra un resultado favorable. El juego será este domingo 10 de mayo, a partir de las 21:00 horas local / 13:00 horas MEX / 14:00 horas ECU, PER y COL / 16:00 horas en ARG y CHI en el Spotify Camp Nou . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto a qué hora ver, por qué canal de TV transmiten y dónde seguir por señal online la cobertura desde cualquier plataforma digital.

El Barcelona de Hansi Flick llega al Clásico como líder firme de LaLiga, con una ventaja de once puntos sobre el Real Madrid a falta de cuatro jornadas, un escenario que obliga al conjunto blanco a ganar para mantener viva la pelea por el título. El duelo se presenta decisivo no solo por la tabla, sino también por el contexto competitivo: en los últimos cruces, el Barça se impuso en la Supercopa de España por 3-2 y en la Copa del Rey por el mismo marcador, aunque el equipo de Carlo Ancelotti ha demostrado que puede elevar su nivel en los partidos de máxima exigencia. Un enfrentamiento de alta tensión, con impacto directo en la definición del campeonato.

¿A qué hora es el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El clásico Barcelona vs Real Madrid del domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou se juega a las 21:00 hora local de España (CEST).

Región / Ciudad Hora del partido el 10 de mayo Barcelona / Madrid 21:00 Londres (Reino Unido) 20:00 Ciudad de México 13:00 Guatemala / Honduras 13:00 Costa Rica / Nicaragua 13:00 Bogotá / Lima / Quito 14:00 Caracas 15:00 La Paz 15:00 Santiago de Chile 15:00 Buenos Aires / Montevideo 16:00 Asunción 16:00 Nueva York (ET) 15:00 Los Ángeles (PT) 12:00 Sao Paulo / Brasilia 16:00 Tokio 04:00 (lunes 11)

¿Qué canal transmite FC Barcelona - Real Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online?

Para este Clásico de LaLiga (Barcelona vs Real Madrid en el Spotify Camp Nou), el patrón de derechos es el habitual: Movistar/DAZN en España y ESPN + Disney+ (antes Star+) en la mayor parte de Latinoamérica, con Sky en México y ESPN/ESPN+ en Estados Unidos.

Región / País TV paga / satélite principales Streaming oficial principal España Movistar LaLiga, DAZN LaLiga, Movistar Plus+ Movistar Plus+ (app), DAZN México Sky Sports (Sky HD) Sky Plus Argentina ESPN (señal de cable) Disney+ Perú ESPN (cable) Disney+ Chile ESPN (cable) Disney+ Colombia ESPN (cable) Disney+ Ecuador ESPN (cable) Disney+ Uruguay ESPN (cable) Disney+ Paraguay ESPN (cable) Disney+ Bolivia ESPN (cable) Disney+ Venezuela ESPN (cable) Disney+ Estados Unidos (ES) ESPN Deportes (cable/satélite)

bolavip+1 ESPN+ Estados Unidos (EN) ESPN (cable/satélite) ESPN+ Centroamérica ESPN (cable) Disney+ Caribe ESPN (cable) Disney+ Brasil ESPN Brasil Disney+

El clásico español entre FC Barcelona y Real Madrid del domingo 10 de mayo podrá verse a través de los operadores y plataformas que habitualmente poseen los derechos de LaLiga en cada territorio. En España, la transmisión corre por los canales de pago Movistar LaLiga y DAZN LaLiga, integrados dentro de la oferta de Movistar Plus+. A nivel online, los suscriptores pueden seguir el duelo en la app de Movistar Plus+ y en la propia plataforma de DAZN, dependiendo del paquete contratado.

En gran parte de Sudamérica, LaLiga se verá por ESPN en televisión por cable, mientras que el streaming oficial se concentra en el plan con deportes de Disney+. Esto aplica para países como Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, donde el Clásico se promociona como uno de los partidos estelares del fin de semana en la parrilla de ESPN. De este modo, el usuario tiene dos vías claras de acceso: la señal lineal tradicional en el cable y la transmisión online en Disney+, que unifica el contenido deportivo de ESPN en la región.

En México, el Clásico suele emitirse a través de Sky Sports por televisión de pago, manteniendo la lógica de exclusividad que este operador conserva sobre LaLiga. Para quienes prefieren verlo por internet, la alternativa oficial es Sky Plus, la plataforma OTT del propio Sky, que replica la señal de los canales deportivos y permite seguir el partido desde dispositivos móviles, smart TV o navegadores.

En Estados Unidos, la señal se reparte entre ESPN y ESPN Deportes, según el idioma de preferencia del público. Los fans que quieran verlo en español pueden optar por ESPN Deportes dentro de su paquete de cable o satélite, mientras que la audiencia en inglés dispone del canal ESPN. En cuanto al streaming, ESPN+ se mantiene como la plataforma central para seguir LaLiga online, integrando la cobertura del Clásico en su catálogo de eventos en vivo. En el caso de Brasil, el partido suele emitirse por ESPN Brasil en TV de pago y también se ofrece en el plan con deportes de Disney+, manteniendo la misma lógica de distribución digital que en el resto de Latinoamérica.