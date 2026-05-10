El fútbol español volverá a vivir una de sus citas más intensas con una nueva edición de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, un duelo que siempre captura la atención del mundo por su peso histórico, su rivalidad y la magnitud de sus protagonistas. En el marco de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, ambos gigantes se medirán en un enfrentamiento que promete emoción, tensión y un alto nivel de espectáculo. El partido se disputará este domingo 20 de mayo (13:00 horas del Tiempo de Centro de México) en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, escenario de grandes noches del fútbol. ¿Quieres mirar el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor Smart TV? La transmisión oficial del partido para el público mexicano y otros países de Centroamérica estará a cargo del canal SKY Sports (516 SD y 1516 HF), con definición 4K, y la plataforma streaming de SKY Plus (antes Blue to Go VIDEO Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Real Madrid en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

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Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Domingo 20 de mayo de 2026

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 13:00 (Ciudad de México)

Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)