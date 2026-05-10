BARCELONA, CATALUÑA (BARCELONA), 10/05/2026.- Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona este domingo 20 de mayo por la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. FOTO DE FADEL SENNA PARA AFP
BARCELONA, CATALUÑA (BARCELONA), 10/05/2026.- Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona este domingo 20 de mayo por la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. FOTO DE FADEL SENNA PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El fútbol español volverá a vivir una de sus citas más intensas con una nueva edición de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, un duelo que siempre captura la atención del mundo por su peso histórico, su rivalidad y la magnitud de sus protagonistas. En el marco de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, ambos gigantes se medirán en un enfrentamiento que promete emoción, tensión y un alto nivel de espectáculo. El partido se disputará este domingo 20 de mayo (13:00 horas del Tiempo de Centro de México) en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, escenario de grandes noches del fútbol. ¿Quieres mirar el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor Smart TV? La transmisión oficial del partido para el público mexicano y otros países de Centroamérica estará a cargo del canal SKY Sports (516 SD y 1516 HF), con definición 4K, y la plataforma streaming de SKY Plus (antes Blue to Go VIDEO Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Real Madrid en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2025-26 con las aplicaciones en y con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 80 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
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Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 100 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 2 dispositivos móviles
  • Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26

  • Día: Domingo 20 de mayo de 2026
  • Canal en México: SKY Sports HD
  • Streaming: SKY Plus
  • Hora: 13:00 (Ciudad de México)
  • Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, Cataluña (España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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