Tras los acontemientos de la primera temporada de “It: Welcome to Derry” (“It: Bienvenidos a Derry” en español), donde los niños sobrevivientes (Lilly, Marge, Ronnie y Will) logran restaurar la jaula ancestral de Pennywise (Bill Skarsgård) y forzarlo a regresar a las alcantarillas en su estado de hibernación de 27 años; Pennywise atrapa temporalmente a Marge y le revela que experimenta el tiempo de forma no lineal; y se muestra un salto temporal de 26 años hacia octubre de 1988, una segunda temporada de la serie de HBO estaba prácticamente asegurada.

Tras meses de especulaciones y comentarios, el 17 de agosto de 2026, finalmente se confirmó la nueva entrega de la serie de terror sobrenatural basada en la novela “It” de Stephen King. Aunque los creadores ya se encontraban trabajando en la historia, HBO esperó a tener la propuesta creativa final antes de realizar el comunicado.

“Estamos encantados de regresar al escalofriante mundo de Derry y de seguir desarrollando la icónica y terrorífica adaptación de Andy y Barbara Muschietti”, indicó Sarah Aubrey, directora de programación original de HBO Max. “Junto con Brad Caleb Kane, explorarán nuevos horizontes en la segunda temporada, profundizando en el terror, el misterio y la inolvidable mitología de Pennywise que tanto fascina a los fans”.

Por su parte, los Muschietti señalaron: “Seguir explorando y expandiendo el asombroso mundo que creó Stephen King es un auténtico privilegio. El apoyo de nuestros socios en HBO y Warner Bros. Television es invaluable. ¡Nos encanta nuestro trabajo!”

HBO ha renovado oficialmente "IT: Welcome to Derry" para una segunda temporada, transformando la serie de precuelas de Stephen King en un formato de antología con cronología inversa (Foto: HBO Max)

“IT: WELCOME TO DERRY” TENDRÁ TEMPORADA 2

Aunque los Muschietti continúan como productores ejecutivos de la segunda temporada de “It: Welcome To Derry”, Brad Caleb Kane se convierte en el único showrunner de la exitosa serie de HBO, ya que Jason Fuchs dio un paso al costado debido a problemas de agenda, no obstante, se mantiene como productor ejecutivo.

Por supuesto, Bill Skarsgård regresa como el aterrador y macabro Pennywise en los nuevos episodios, en los que se profundizará en la mitología de la entidad y en por qué adoptó la apariencia física de Bob Gray.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “IT: WELCOME TO DERRY”?

Para la segunda temporada, la historia retrocederá exactamente 27 años antes de la primera entrega, que ocurrió en 1962, y más de 50 años antes de que el Club de los Perdedores destruya a Pennywise en 1989.

En el comunicado de Warner Bros. Television se reveló que, la segunda temporada de “It: Welcome To Derry” estará ambientada en 1935, en plena Gran Depresión, y se centrará en “la sangrienta masacre de la banda de Bradley, un grupo de atracadores de bancos que se detienen en Derry para comprar munición y acaban enfrentándose a un horror inimaginable”.

Al respecto, Clancy Collins White, presidente de Asuntos Creativos de Warner Bros. Television, comentó: “Sabemos que ‘It: Welcome to Derry’ seguirá cautivando a los espectadores con su emocionante nueva aventura ambientada en la década de 1930 para la segunda temporada. Estamos deseando que los fans regresen a la ciudad de Derry para vivir el siguiente capítulo y descubrir aún más de lo que se esconde bajo la superficie”.

En una entrevista anterior con Variety, Andy Muschietti compartió: “Nuestros personajes van a sentir la presión de la época de la Gran Depresión. Todos intentan salir adelante y sobrevivir. Van a hacer locuras. Y, por supuesto, también los horrores sociales y culturales de la época. No vamos a pasarlos por alto. Son el centro y el corazón de nuestra historia”.

Además, mencionó que los nuevos capítulos tendrán una estética diferente. ”En este caso, a simple vista, Derry es casi un cementerio. Es como un cadáver, porque la gente está agotada, pobre, cansada, sin trabajo, sin hogar. Los chicos no tienen una vida suburbana y reconfortante (..) Se encuentran en una situación muy distinta. Algunos son huérfanos o se han escapado de casa, así que el ambiente es bastante desolador. Pero siempre está presente la esperanza, latente, y es lo que mantiene a nuestro nuevo grupo en pie”.

Bill Skarsgård regresa como el aterrador y macabro Pennywise en la segunda temporada de "It: Welcome to Derry". Pero aún no se ha revelado al reparto que lo acompañará (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “IT: WELCOME TO DERRY”?

La segunda temporada de “It: Welcome To Derry” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se estima que los nuevos episodios podrían llegar a finales de 2027 o inicios de 2028.