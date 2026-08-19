“Sacrificio de sangre” (“Blood Sacrifice” en inglés y “Blodsoffer” en su idioma original) es una serie sueca de Netflix que sigue a Thomas (Jakob Oftebro), un investigador principal que se ve obligado a trabajar con su padre, el exdetective Alfred (Peter Andersson), para detener a un asesino brutal antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres conocer más detalles del drama criminal dirigido por Kristoffer Nyholm (“The Killing”, “Tabú”)?

“En esencia, ‘Blood Sacrifice’ es una historia de amor entre un padre y un hijo distanciados, cuyo trabajo los vuelve a unir, todo ello envuelto en un oscuro y trepidante drama criminal nórdico. Ambientar esta historia en Estocolmo, bajo la extraña e inquietante luz del verano nórdico, nos permitió crear un thriller policíaco con un toque épico y genuinamente sueco”, indicó el creador George Kay (“Lupin” y “Hijack”) a Tudum.

“Blood Sacrifice”, escrita por George Kay, Aron Levander y Emilie Robson, cuenta con un elenco principal conformado por Jakob Oftebro, Peter Andersson, Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlén, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling y Anna Maria Käll.

Alfred Berg (Peter Andersson) y Thomas Berg (Jakob Oftebro) deben trabajar en equipo para atrapar al asesino en la serie sueca "Sacrificio de sangre" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “SACRIFICIO DE SANGRE”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sacrificio de sangre”, “es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a asomar. Se recibe una llamada al 911 informando de un allanamiento de morada. Dos agentes de policía se dirigen al domicilio, una casa de veraneo en el archipiélago. Solo para descubrir que no hay nadie allí, al menos no a la vista.

Al día siguiente, se encuentran los cuerpos de los agentes, un crimen brutal. Este es el comienzo de una serie de asesinatos aterradores, todos aparentemente dirigidos contra policías. El detective principal debe pedir ayuda a su padre, un detective retirado, para resolver el caso.”

Por lo visto en el tráiler, la relación entre Thomas y su padre Alfred es muy tensa. No obstante, ambos detectives deberán dejar de lado décadas de resentimiento familiar para frenar la masacre de policías. A medida que avanzan en la investigación, el peligro se incrementa y su familia también está en riesgo.

¿CÓMO VER “SACRIFICIO DE SANGRE”?

“Blood Sacrifice” se estrenará el jueves 20 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BLOOD SACRIFICE”

REPARTO DE “SACRIFICIO DE SANGRE”

Jakob Oftebro como Thomas Berg

Peter Andersson como Alfred Berg

Irina Björklund como Rebecca Björklund

Henrik Norlén como Max Abrahamsson

Alexander Abdallah como John-Jo Persson

Anders Mossling como Lucas Lind

Electra Hallman como Natalie Eklund

Alva Peedu Järmén como Bonnie Berg

Jakob Fahlstedt como Viktor Falk

Magnus Krepper como Peter Johansson

Linn Bergstam como Stina Sandberg

Lisette T. Pagler como Charlotte Berg

Maria Grudemo El Hayek como Ingrid

Magnus Hulth como Joachim

Tiffany Kronlöf como Paula Hägglund

Frida Liljevall como Petra Abrahamsson

Rikard Svensson como Henrik

Simeon Lindgren

Elektra Hallman se encarga de interpretar a Nathalie Eklund en la serie sueca "Sacrificio de sangre", que se estrena el 20 de agosto (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “BLOOD SACRIFICE”?

“Sacrificio de sangre”, que cuenta con George Kay, Kristoffer Nyholm, Willow Grylls y Matt Sandford como productores ejecutivos, tiene cinco episodios.