Un eclipse lunar total teñirá de rojo la Luna en la madrugada del 3 de marzo de 2026, visible de principio a fin en todo México como un fenómeno de “luna de sangre” que cerrará un ciclo de eclipses totales hasta diciembre de 2028. Se verá como un disco lunar progresivamente oscurecido por la sombra de la Tierra, hasta volverse rojizo durante casi una hora, con condiciones especialmente favorables en estados como Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, entre otros.

TL;DR

La madrugada del 3 de marzo de 2026 habrá un eclipse lunar total visible en todo México.

visible en todo México. La fase de totalidad irá, en horario centro (CST), de aproximadamente 5:04 a 6:02 de la mañana, con máximo alrededor de las 5:33.

Todos los estados de México, incluyendo CDMX, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, verán el eclipse como total .

. No se necesitan filtros especiales ni equipo para observarlo con seguridad, aunque binoculares o telescopio mejoran la experiencia.

Podrá seguirse también por streaming en portales como Timeanddate.com y medios especializados en astronomía.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna llena, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. En esa alineación, la Luna atraviesa la umbra (la parte más oscura de la sombra terrestre), lo que provoca que el disco lunar se oscurezca por completo durante la fase de totalidad.

A diferencia de un eclipse solar, el lunar es visible desde toda la cara nocturna de la Tierra y es completamente seguro de observar a simple vista. Según NASA, la Luna entra primero en la penumbra (la zona externa de la sombra), luego en la umbra, alcanza la totalidad y finalmente sale de la sombra repitiendo el proceso a la inversa.

¿Por qué se habla de “luna de sangre”?

Durante un eclipse lunar total, la Luna no desaparece, sino que adquiere un tono rojizo o cobrizo, popularmente conocido como “luna de sangre”. Esta coloración se debe a que la atmósfera de la Tierra desvía y filtra la luz solar, dejando pasar principalmente la luz roja, que se proyecta sobre la superficie lunar.

NASA explica que es como si todos los amaneceres y atardeceres del planeta se reflejaran al mismo tiempo en la Luna, de ahí su característico brillo rojo. El tono exacto (más oscuro o más brillante) depende de factores como la cantidad de polvo, aerosoles y nubes en la atmósfera terrestre en el momento del eclipse.

¿Cuándo será el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 en México?

Basado en los datos globales del evento ajustados a hora centro, estas son las fases principales del eclipse para México.

Fase del eclipse Hora aproximada en México (CST) Inicio penumbral 2:44 am Inicio parcial (entra en umbra) 3:49–3:50 am Inicio de la totalidad 5:03–5:04 am Máximo del eclipse (luna de sangre) 5:33 am Fin de la totalidad 6:02 am Fin de la fase parcial 7:17 am Fin de la penumbra 8:23 am

Estos tiempos coinciden con los hitos definidos por NASA y EarthSky para la secuencia penumbral–parcial–total, ajustados al huso horario de México (CST).

Listado de fases y qué sucede en cada una

Inicio penumbral (2:44 am)

La Luna entra en la penumbra de la Tierra.

El oscurecimiento es muy sutil; apenas se nota un ligero “apagado” del brillo lunar.

Inicio parcial (3:49–3:50 am)

Una porción del disco lunar entra en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre.

A simple vista, parece como si una “mordida” oscura comenzara a cubrir la Luna.

Inicio de la totalidad (5:03–5:04 am)

La Luna se encuentra completamente dentro de la umbra terrestre.

El disco pasa de gris oscuro a tonos rojos o anaranjados, dando lugar a la “luna de sangre”.

Máximo del eclipse (5:33 am)

La Luna está inmersa al máximo en la sombra de la Tierra.

El color rojizo suele ser más intenso y uniforme en este momento.

Fin de la totalidad (6:02 am)

La Luna comienza a salir de la umbra.

Se ve de nuevo una “mordida” clara en el borde, mientras el tono rojo se atenúa.

Fin de la fase parcial (7:17 am)

Todo el disco lunar ha salido de la umbra y queda solo en penumbra.

La Luna recupera gradualmente su brillo habitual.

Fin de la penumbra (8:23 am)

La Luna abandona por completo la sombra de la Tierra.

El eclipse termina.

¿Desde qué estados de México se verá y cómo serán las condiciones?

Timeanddate.com indica que el eclipse será total en todos los estados de la República Mexicana, con pequeñas variaciones en la hora de final de penumbra según el huso horario local.

Estados clave mencionados por el usuario

En todos los casos, el tipo de eclipse es “Total Lunar Eclipse” y la totalidad ocurre durante la misma ventana horaria de madrugada.

Estado / Ciudad Tipo de eclipse Inicio penumbral Inicio totalidad Fin totalidad Observación destacada Ciudad de México Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Totalidad completa antes del amanecer. Estado de México Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Condiciones similares a CDMX. Chiapas Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST El final de penumbra se acerca al amanecer. Guerrero Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Buena altura de la Luna hacia el suroeste. Coahuila de Zaragoza Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Eclipse completo visible; penumbra final cercana a la salida del Sol. Oaxaca Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Totalidad completa con Luna baja hacia el oeste. Michoacán Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Totalidad cómoda para observación a simple vista. Jalisco Total lunar 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST Cielo típicamente favorable en zonas rurales.

Tabla de estados de México donde el eclipse es total

Timeanddate detalla uno por uno los estados con sus horarios; todos listan “Total Lunar Eclipse”.

Estado Tipo Inicio penumbral Inicio totalidad Fin totalidad Fin penumbral Aguascalientes Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:14 am CST Baja California Total 12:44 am PST 3:04 am PST 4:02 am PST 6:21 am PST Baja California Sur Total 1:44 am MST 4:04 am MST 5:02 am MST 7:09 am MST Campeche Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:30 am CST Chiapas Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:36 am CST Chihuahua Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:44 am MST Ciudad de México Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:59 am CST Coahuila de Zaragoza Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:22 am CST Colima Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:02 am PST Durango Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:33 am CST Guanajuato Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:11 am CST Guerrero Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:10 am CST Hidalgo Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:01 am CST Jalisco Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:25 am CST Michoacán Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:16 am CST Morelos Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:59 am CST México (Estado de México) Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:04 am CST Nayarit Total 1:44 am MST 4:04 am MST 5:02 am MST 6:30 am MST Nuevo León Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:10 am CST Oaxaca Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:54 am CST Puebla Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:57 am CST Querétaro Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:04 am CST Quintana Roo Total 3:44 am EST 6:04 am EST 7:02 am EST 6:18 am CST San Luis Potosí Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:13 am CST Sinaloa Total 1:44 am MST 4:04 am MST 5:02 am MST 6:43 am MST Sonora Total 1:44 am MST 4:04 am MST 5:02 am MST 6:10 am PST Tabasco Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:37 am CST Tamaulipas Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:05 am CST Tlaxcala Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:56 am CST Veracruz Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:57 am CST Yucatán Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 6:23 am CST Zacatecas Total 2:44 am CST 5:04 am CST 6:02 am CST 7:20 am CST

Todos estos estados tendrán, por tanto, acceso a la fase de “luna de sangre”.

¿Cómo será la trayectoria y en qué lugares se verá mejor?

NASA y EarthSky describen que la zona de visibilidad privilegiada recorre el Pacífico, Asia oriental y América del Norte, con la Luna alta en el cielo sobre el Pacífico y el oeste de Norteamérica. En México, el eclipse se observará en la segunda mitad de la noche, con la Luna descendiendo hacia el horizonte oeste antes del amanecer.

Para el público mexicano, las mejores condiciones suelen darse en:

Regiones con cielos despejados y baja contaminación lumínica (zonas rurales de estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca o Chiapas).

Zonas altas o montañosas donde el horizonte oeste esté libre de obstáculos, lo que ayuda a seguir la Luna hasta el final de la totalidad.

En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, el fenómeno será igualmente visible, aunque las luces urbanas pueden reducir el contraste del color rojizo.

¿Qué pasará en cada fase del eclipse lunar?

Tomando como referencia la secuencia estándar descrita por NASA, la evolución física del eclipse puede resumirse así:

Penumbral

La Luna entra en la penumbra de la Tierra, una región donde parte de la luz solar queda bloqueada, pero no totalmente.

El brillo lunar disminuye levemente; muchas personas apenas notan esta fase.

Parcial

El disco lunar comienza a atravesar la umbra, la sombra central y más oscura de la Tierra.

Se observa un borde oscuro que avanza sobre la Luna, generando el aspecto de “mordida”.

Total

La Luna está completamente inmersa en la umbra.

La luz solar refractada por la atmósfera terrestre tiñe la Luna de rojo, dando lugar a la “luna de sangre”.

Salida de la umbra (fin de la totalidad y parcial final)

El borde lunar sale de la umbra y recupera gradualmente su brillo plateado.

La sombra oscura se desplaza en sentido contrario al de la entrada, hasta desaparecer.

Penumbral final

La Luna permanece unos minutos más en la penumbra antes de recobrar su luminosidad normal.

El eclipse concluye sin ningún cambio permanente en la Luna.

¿Cómo ver el eclipse lunar total de forma segura desde México?

Recomendaciones generales de observación

De acuerdo con NASA y portales especializados, los eclipses lunares son seguros y no requieren protección ocular.

No se necesitan gafas especiales ni filtros.

Se puede observar a simple vista, con binoculares o telescopio.

Escoge un lugar con horizonte oeste despejado (la Luna estará bajando antes del amanecer).

Lejos de luces intensas (parques, azoteas y miradores son ideales en grandes ciudades).

Mejores ubicaciones sugeridas en México

Zonas urbanas con buena vista al oeste:

Miradores en Ciudad de México (cerros o edificios altos con vista libre al poniente).

Azoteas en Guadalajara, Monterrey, Puebla, León o Mérida con horizonte despejado.

Zonas rurales o naturales:

Playas del Pacífico (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur), donde el cielo nocturno suele ser más oscuro.

Regiones altas de estados como Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán o Guanajuato, aprovechando menor contaminación lumínica.

¿Cómo ver el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 online?

Varios medios especializados han anunciado o suelen ofrecer transmisiones en directo de eclipses lunares:

Timeanddate.com Live

Ofrece cobertura en vivo de eclipses con múltiples cámaras y datos en tiempo real.

URL de referencia: la sección “Live” para eventos astronómicos.

Medios y portales astronómicos internacionales

Space.com acostumbra a ofrecer livestreams o enlaces a transmisiones de eclipses, acompañados de blogs en vivo.

EarthSky y otros medios como Sky & Telescope difunden guías para seguir la retransmisión en línea.

Plataformas de video y apps

Canales de observatorios, planetarios y comunidades astronómicas en YouTube suelen transmitir el evento en tiempo real.

Algunas apps de astronomía incluyen notificaciones y simulaciones en vivo del eclipse (por ejemplo, apps de mapas del cielo y efemérides).

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse lunar total en México del 3 de marzo

¿Es peligroso ver un eclipse lunar total?

No. A diferencia de un eclipse solar, la luz de la Luna durante un eclipse es completamente segura para los ojos. Se puede observar sin riesgo alguno a simple vista.

¿Por qué este eclipse es importante?

Será el último eclipse lunar total observable en el mundo hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que representa la última oportunidad en varios años para ver una “luna de sangre”.

¿Se verá igual en todo México?

La fase de totalidad será esencialmente la misma en todo el país, aunque la altura de la Luna sobre el horizonte y la luminosidad del cielo variarán ligeramente según la latitud y las condiciones locales.

¿Qué pasa si está nublado en mi ciudad?

Las nubes pueden impedir la observación directa, pero el eclipse se puede seguir por streaming en portales como Timeanddate.com, medios especializados y canales de astronomía en línea.

¿Necesito telescopio para ver la “luna de sangre”?

No es necesario, aunque un telescopio o binoculares permiten apreciar mejor detalles como cráteres y el gradiente de color rojo sobre la superficie lunar. A simple vista, el efecto de “luna de sangre” también será evidente.

¿La Luna sufre algún daño durante el eclipse?

No. El eclipse es simplemente un juego de sombras: la Tierra bloquea temporalmente la luz del Sol, pero la Luna no sufre ninguna alteración física.

¿A qué hora debo estar listo en México?

Lo ideal es estar preparado desde las 3:30–3:45 am (CST) para ver el inicio de la fase parcial y mantenerse hasta al menos las 6:10–6:15 am para disfrutar toda la totalidad y su salida.

¿Por qué el color rojo puede ser más oscuro o más claro?

La intensidad del rojo depende de la transparencia de la atmósfera terrestre: si hay más polvo o aerosoles (por ejemplo, por erupciones volcánicas), el eclipse puede verse más oscuro.