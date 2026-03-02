El cielo de Texas se convertirá en el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año este martes 3 de marzo de 2026, cuando la Luna llena atraviese la sombra de la Tierra y se transforme en una impresionante “Luna de Sangre”. Durante la madrugada, el satélite natural cambiará gradualmente su brillo plateado por un tono rojizo profundo, generando un espectáculo que podrá apreciarse desde distintas ciudades del estado y que promete cautivar tanto a aficionados como a observadores experimentados.

La expectativa crece entre la comunidad científica y millones de personas que esperan presenciar este evento poco frecuente, considerado uno de los más importantes del calendario astronómico reciente. Especialistas de la NASA destacan que este eclipse lunar total será una oportunidad única para observar cómo la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna crea un efecto visual fascinante, recordando la importancia de estos fenómenos para el estudio del comportamiento orbital y la divulgación de la astronomía entre el público.

El eclipse será visible en gran parte de Norteamérica, incluyendo todo el territorio continental de Estados Unidos y Hawai (Foto: Sam Wolfe - Getty Images)

Horario para ver el eclipse lunar EN VIVO desde Texas hoy 3 de marzo

En Texas, el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 será visible durante la madrugada, alcanzando su punto máximo poco antes del amanecer, cuando la Luna adquiera su característico tono rojizo. Los observadores en el estado, que se rige por la Hora Central, podrán apreciar la fase total alrededor de las 5:04 a.m., mientras que el fenómeno completo se extenderá por varias horas, comenzando antes de las 4:00 a.m. y finalizando después de las 8:00 a.m., dependiendo de las condiciones del cielo y la ubicación exacta dentro del territorio.

Horarios clave del eclipse lunar total en Estados Unidos:

Hora del Pacífico (PT) – 3:04 a.m. (fase total comienza)

Hora de la Montaña (MT) – 4:04 a.m. (fase total comienza)

Hora Central (CT) – Texas – 5:04 a.m. (fase total comienza)

Hora del Este (ET) – 6:04 a.m. (fase total comienza)

Dónde ver el eclipse lunar total EN VIVO ONLINE hoy 3 de marzo

Quienes no puedan observar el eclipse lunar total desde Texas o prefieran seguirlo con explicaciones en tiempo real podrán verlo EN VIVO ONLINE a través de transmisiones especiales realizadas por organizaciones científicas y plataformas astronómicas. Estas emisiones mostrarán el fenómeno con imágenes en alta calidad, comentarios de expertos y diferentes perspectivas desde varios puntos del mundo, permitiendo disfrutar cada fase del evento desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Opciones para ver el eclipse lunar EN VIVO ONLINE:

NASA TV: transmisión oficial con cobertura completa del eclipse y explicaciones científicas.

Time and Date: livestream con horarios exactos, animaciones y vista en directo del fenómeno.

YouTube: canales especializados en astronomía transmitirán el eclipse en tiempo real.

Virtual Telescope Project: cobertura internacional con telescopios profesionales enfocados en la Luna.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar en persona en Estados Unidos

🌌 Busca un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica, lejos de luces intensas de la ciudad.

🏞️ Ubícate en un punto con horizonte despejado, especialmente hacia el oeste si observas cerca del amanecer.

🔭 Lleva binoculares o telescopio, ya que permitirán apreciar con mayor detalle el tono rojizo y la superficie lunar.

⏰ Llega con anticipación, así podrás observar también las fases previas al punto máximo.

☁️ Revisa el pronóstico del clima el mismo día para asegurarte de que las condiciones sean favorables.

📷 Si deseas fotografiarla, usa trípode y modo nocturno para capturar mejor el color y la nitidez.

Con planificación y un cielo despejado, el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 promete ser un espectáculo inolvidable para quienes miren hacia arriba en la madrugada.