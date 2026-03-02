El cielo nocturno de Estados Unidos será protagonista de uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año este 3 de marzo de 2026, cuando la Luna llena se transforme gradualmente en una impresionante “Luna de Sangre” durante un eclipse lunar total visible desde gran parte del país. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y tiñéndolo de un tono rojizo que ha fascinado a la humanidad durante siglos.

La expectativa es alta entre millones de observadores, aficionados a la astronomía y especialistas, quienes destacan la importancia de este evento no solo por su impacto visual, sino también por su valor científico. De acuerdo con la NASA, este eclipse permitirá observar claramente todas sus fases desde Estados Unidos, ofreciendo una oportunidad única para seguir en tiempo real cómo la sombra terrestre cubre completamente la superficie lunar y crea uno de los eventos celestes más impactantes de 2026.

El eclipse lunar del próximo 3 de marzo se podrá ver en todas las regiones de Estados Unidos (Crédito: REUTERS)

Horarios para ver el eclipse lunar en Estados Unidos hoy 3 de marzo

El eclipse lunar total será visible durante la madrugada del 3 de marzo en todo el territorio continental de Estados Unidos, aunque el horario exacto variará según la zona horaria. La fase más esperada será la totalidad, cuando la Luna adquiera el característico color rojo oscuro y permanezca así durante casi una hora.

Estos son los horarios aproximados en las principales zonas horarias del país:

Hora del Pacífico (PT):

Inicio de la fase total: 3:04 a.m.

Máximo del eclipse: 3:33 a.m.

Fin de la fase total: 4:02 a.m.

Hora de la Montaña (MT):

Inicio de la fase total: 4:04 a.m.

Máximo del eclipse: 4:33 a.m.

Fin de la fase total: 5:02 a.m.

Hora Central (CT):

Inicio de la fase total: 5:04 a.m.

Máximo del eclipse: 5:33 a.m.

Fin de la fase total: 6:02 a.m.

Hora del Este (ET):

Inicio de la fase total: 6:04 a.m.

Máximo del eclipse: 6:33 a.m.

Fin de la fase total: 7:02 a.m.

El fenómeno completo, incluyendo las fases parciales y penumbrales, se extenderá por varias horas, por lo que quienes se despierten temprano podrán seguir la evolución completa del eclipse desde su inicio hasta su final.

Cómo ver el mapa del recorrido y dónde seguir su trayectoria

El mapa del recorrido del eclipse lunar total muestra claramente las regiones del planeta donde el fenómeno será visible, incluyendo América del Norte, gran parte de América del Sur, el océano Pacífico y algunas zonas de Europa y Asia. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden verse desde cualquier lugar donde la Luna esté sobre el horizonte, lo que permite a millones de personas seguir el evento simultáneamente.

Para ver el mapa interactivo y seguir la trayectoria del eclipse en tiempo real, los especialistas recomiendan utilizar plataformas astronómicas oficiales y herramientas digitales que muestran la posición exacta de la Luna, el avance de la sombra terrestre y los horarios precisos según la ubicación. Sitios como Time and Date ofrecen mapas detallados con simulaciones en vivo, mientras que la NASA publica gráficos científicos que permiten entender cada etapa del fenómeno.

Estas herramientas permiten visualizar cuándo comienza el eclipse, en qué momento alcanza su punto máximo y cómo avanza la sombra terrestre sobre la superficie lunar. Gracias a estos mapas, tanto observadores experimentados como el público en general pueden planificar mejor la observación y seguir la trayectoria completa del eclipse lunar total en tiempo real desde cualquier parte de Estados Unidos.