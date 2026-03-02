Un eclipse lunar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, haciendo que nuestro planeta proyecte su sombra total (umbra) sobre la superficie lunar. ¿Por qué te cuento esto? Porque ese espectáculo astronómico se producirá durante la madrugada de este 3 de marzo. Ojo que no volverá a repetirse hasta dentro de dos años. Si te encuentras en Florida, Estados Unidos, no pierdas más tiempo y revisa esta nota por completo. Aquí conocerás el horario preciso y cómo ver el eclipse lunar total EN VIVO.

El color rojizo o anaranjado que adquiere la Luna durante el eclipse lunar total se produce porque la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz del Sol: las longitudes de onda azules se dispersan y las rojas continúan su trayectoria hasta iluminar la Luna. (Foto: Tom Fisk / Pexels)

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar total EN VIVO en Florida?

Para poder indicarte a qué hora se podrá ver el eclipse lunar total EN VIVO en Florida, es necesario que tengas en cuenta que en ese estado de EE.UU. hay dos husos horarios oficiales, los mismos que procederé a detallar:

El ‘Easter Time’ (ET), que en español es ‘Hora del Este’ y que se aplica en la mayor parte de Florida, incluyendo ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville.

El ‘Central Time’ (CT), que en español es ‘Hora Central’ y que se aplica en el extremo noroeste, en la zona del ‘Panhandle’, incluyendo Pensacola y Panama City.

Habiéndote recalcado lo anterior, se te compartirá el cronograma del eclipse lunar total del próximo 3 de marzo, según la NASA:

Comienza el eclipse penumbral: 3:44 am ET / 2:44 am CT / 1:44 am MT / 12:44 am PT

Inicia el eclipse parcial: 4:50 am ET / 3:50 am CT / 2:50 am MT / 1:50 am PT

Comienza la totalidad: 6:04 am ET / 5:04 am CT / 4:04 am MT / 3:04 am PT

Termina la totalidad: 7:03 am ET / 6:03 am CT / 5:03 am MT / 4:03 am PT

Finaliza el eclipse parcial: 8:17 am ET / 7:17 am CT / 6:17 am MT / 5:17 am PT

Termina el eclipse penumbral: 9:23 am ET / 8:23 am CT / 7:23 am / 6:23 am PT

¿Cómo ver el eclipse lunar total EN VIVO en Florida?

La NASA ha informado que el eclipse lunar total se puede observar sin equipo especial. “¡Solo necesitas una línea de visión hacia la Luna! Para una experiencia de observación más espectacular, busca un entorno oscuro, lejos de luces brillantes”, indicó.

“Unos binoculares o un telescopio también pueden mejorar la visión. El 3 de marzo, la totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica. El eclipse será parcial en Asia central y gran parte de Sudamérica. No será visible en África ni Europa”, recalcó la fuente.