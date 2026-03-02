La noche del lunes al martes en California no será una madrugada cualquiera: el 3 de marzo de 2026, la Luna cruzará el corazón de la sombra de la Tierra y se convertirá en una intensa Luna de Sangre visible durante varias horas sobre el cielo del Pacífico. A diferencia de otras regiones de Estados Unidos donde el eclipse se vive pegado al amanecer, en California la totalidad ocurrirá bien entrada la noche, con la Luna relativamente alta, lo que dará a los observadores desde Los Ángeles, San Diego, San Francisco o Sacramento una de las vistas más cómodas y completas del eclipse lunar total de 2026.

TL;DR: claves rápidas del eclipse en California

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 será total en todo California.​

en todo California.​ Fase penumbral: comienza alrededor de las 12:44 a. m. (PST).

Totalidad (Luna de Sangre): aproximadamente entre las 3:04 y las 4:02 a. m. PST, con máximo alrededor de las 3:33 a. m. PST según las ciudades.

La Luna estará relativamente alta en el cielo, ideal para observar a simple vista, con prismáticos o telescopio.

Puedes seguirlo también EN VIVO por streaming si el cielo está nublado o no quieres salir.​​

¿Por qué California será uno de los mejores lugares para ver la Luna de Sangre?

Según NASA y los mapas de visibilidad, la franja del Pacífico y el oeste de Norteamérica tendrán una cobertura casi perfecta del eclipse, viendo todas las fases desde el inicio penumbral hasta el final.

En California, eso se traduce en un eclipse que ocurre en plena noche, antes del amanecer, cuando el cielo está oscuro y la Luna aún se encuentra a buena altura sobre el horizonte.

Esto contrasta con lo que ocurrirá en la Costa Este, donde la Luna se pondrá durante la totalidad; en el caso californiano, los observadores podrán seguir la transición completa hacia la Luna de Sangre y el regreso a la luminosidad sin que el disco se esconda prematuramente.

¿A qué hora empieza el eclipse y la Luna de Sangre en California?

Los tiempos pueden variar unos minutos según la ciudad, pero la estructura del evento para California puede resumirse así:

Inicio penumbral: alrededor de las 12:44 a. m. PST

Inicio parcial: cerca de la 1:50 a. m. PST (la “mordida” oscura se hace visible)

(la “mordida” oscura se hace visible) Inicio de la totalidad (Luna de Sangre): alrededor de las 3:04 a. m. PST

Máximo del eclipse: en torno a las 3:33 a. m. PST

Fin de la totalidad: aproximadamente 4:02 a. m. PST

Fase parcial final y salida de la umbra: hasta alrededor de las 5:17–5:24 a. m. PST

Fin penumbral: cerca de las 6:21–6:24 a. m. PST, ya con una Luna prácticamente “normal”

¿A qué hora ver el eclipse en las principales ciudades de California?

Datos resumidos de Timeanddate para el estado y para ciudades representativas.

Lugar Tipo local Comienzo del eclipse* Máximo (Luna de Sangre) Fin del eclipse* Comentario California (estado, referencia) Total 3:44 a. m. (evento ya avanzado; incluye fases previas desde 12:44 a. m. en PST) 6:32 a. m. UTC‑offset (equivale a ~3:32 a. m. PST) 6:34 a. m. (duración local total 2 h 50 min) Referencia estatal de Timeanddate. Los Ángeles Total 12:44 a. m. (penumbral) 3:33 a. m. PST 6:24 a. m. PST Eclipse completo visible; totalidad alrededor de 3:04–4:02 a. m. San Diego Total 12:44 a. m. 3:33 a. m. PST (aprox.) 6:23–6:24 a. m. PST Condiciones similares a Los Ángeles. San Francisco Total 12:44 a. m. 3:33 a. m. PST (aprox.) 6:21–6:23 a. m. PST Excelente visibilidad si el cielo está despejado de niebla. Olancha (ejemplo interior de CA) Total 12:44 a. m. 3:33 a. m. PST 6:24 a. m. PST Muestra el patrón típico interior: eclipse completo en cielo oscuro. Narod (ejemplo sur de CA) Total 12:44 a. m. 3:33 a. m. PST 6:21 a. m. PST Condiciones representativas del sur de California.

* “Comienzo del eclipse” se refiere al inicio penumbral; la fase más visible arranca con el inicio parcial, alrededor de las 1:50 a. m. PST.

¿Cómo se verá el eclipse paso a paso desde California?

Para el observador promedio en California, la experiencia se puede describir así:

Después de medianoche (12:44–1:45 a. m.):

La Luna entra en la penumbra; el cambio es sutil, casi imperceptible. Es buen momento para instalar equipo y adaptarse a la oscuridad.

De 1:50 a ~3:00 a. m.: fase parcial

Una parte del disco lunar comienza a oscurecerse claramente. La “mordida” crece y deja claro que el eclipse está en marcha.

De 3:04 a 4:02 a. m.: Luna de Sangre (totalidad)

La Luna está completamente inmersa en la sombra de la Tierra y toma un color rojizo o cobrizo, mucho más tenue que una luna llena habitual. Es la fase más fotogénica y la que justifica trasnochar.

Después de 4:02 a. m.: salida de la umbra

El borde brillante reaparece, el rojo se va desvaneciendo y el eclipse vuelve a ser parcial. Hacia las 6:20 a. m. el eclipse penumbral termina y la Luna recobra su brillo normal.

¿Por qué la Luna se torna roja durante la totalidad?

El color rojo de la Luna de Sangre es el resultado de la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre.

Mientras la Luna está dentro de la sombra central (umbra), deja de recibir luz directa del Sol; sin embargo, parte de la luz solar se curva al pasar por la atmósfera de la Tierra y llega hasta la Luna, pero con un espectro alterado: la atmósfera dispersa la luz azul y deja pasar principalmente la luz roja.

Desde California, ese proceso será idéntico al del resto del mundo, pero con la ventaja de un cielo generalmente oscuro durante la totalidad, lo que realza el contraste del color rojizo respecto al fondo nocturno.​

Mejores lugares para ver la Luna de Sangre en California

Para aprovechar al máximo la ventaja geográfica del estado, conviene elegir lugares con:

Cielos despejados (evitar, en lo posible, niebla costera en la Bahía de San Francisco).

(evitar, en lo posible, niebla costera en la Bahía de San Francisco). Baja contaminación lumínica o, al menos, una vista despejada lejos de focos directos.

o, al menos, una vista despejada lejos de focos directos. Horizonte amplio: aunque la Luna no estará pegada al horizonte durante la totalidad, un campo de visión amplio ayuda a componer fotos con paisaje.

Ejemplos de entornos recomendables:

Laderas y miradores en las colinas que rodean Los Ángeles y el Área de la Bahía.

Parques estatales y nacionales del interior, lejos de la luz urbana (Joshua Tree, parques en Sierra Nevada, zonas desérticas).

Playas y acantilados con buena vista al cielo sur y oeste, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

¿Cómo ver el eclipse EN VIVO si el cielo está nublado?

Si las nubes o la neblina complican la madrugada, el público en California podrá seguir la Luna de Sangre EN VIVO:

Streams especializados de astronomía y ciencia , como blogs en vivo de Space o canales educativos en YouTube.​​

, como blogs en vivo de Space o canales educativos en YouTube.​​ Transmisiones con mapas y cronómetros de fases basados en datos de Timeanddate y otros servicios de simulación.

basados en datos de Timeanddate y otros servicios de simulación. Cámaras de observatorios y universidades en la costa oeste y el interior oeste, que ofrecerán vistas desde lugares con mejores condiciones.​​

Consejos prácticos para observar y fotografiar el eclipse en California

Revisa la fase que más te interesa: si quieres ver la Luna de Sangre, apunta tu alarma entre 3:00 y 4:00 a. m. PST .

. Vístete en capas: incluso en California, la madrugada puede ser fresca, sobre todo en zonas de montaña o interior.

Lleva prismáticos o un telescopio pequeño si lo tienes; el eclipse se ve perfecto a simple vista, pero el equipo realza el color y los detalles.

Para fotografía, usa trípode, tiempos de exposición algo más largos y prueba diferentes configuraciones para capturar la Luna roja sin que quede quemada.​

FAQ – Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar total en California

¿Se verá el eclipse en todo California?

Sí. El eclipse será total en todo el estado, desde el sur (San Diego, Los Ángeles) hasta el norte (Sacramento, San Francisco y más al norte).

¿A qué hora exacta debo mirar si vivo en Los Ángeles?

En Los Ángeles, la penumbra comienza hacia las 12:44 a. m., la fase parcial cerca de la 1:50 a. m. y la totalidad (Luna de Sangre) se extiende aproximadamente de 3:04 a 4:02 a. m., con máximo a las 3:33 a. m. PST.​

¿Y si estoy en el Área de la Bahía de San Francisco?

Los horarios son muy similares: el eclipse arranca poco antes de la 1:00 a. m. con la penumbra, la parte interesante empieza alrededor de las 2:00 a. m. con la parcialidad, y la Luna de Sangre domina el cielo entre las 3:00 y las 4:00 a. m., siempre que las nubes y la niebla lo permitan.​

¿Es seguro mirar el eclipse sin protección?

Completamente. Los eclipses lunares no dañan la vista y pueden observarse sin gafas especiales, incluso con prismáticos y telescopio.​

¿Qué pasa si no quiero trasnochar tanto?

Si no quieres seguir todas las fases, fíjate solo en la totalidad: levantar la vista al cielo entre las 3:00 y las 4:00 a. m. PST te permitirá ver la Luna de Sangre en su mejor momento.