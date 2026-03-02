Un eclipse lunar total teñirá de rojo la Luna en la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, con la “luna de sangre” visible EN VIVO desde todo México y una ventana clave de observación entre las 5:04 y las 6:03 de la mañana, según la franja horaria centro. El evento podrá seguirse tanto a simple vista desde ciudades y zonas rurales del país como a través de transmisiones online en portales especializados y plataformas de streaming.

¿A qué hora ver el eclipse lunar total desde México este 3 de marzo de 2026?

Para México, el eclipse se observará durante la segunda mitad de la madrugada, con la fase total concentrada justo antes del amanecer.

Horario clave (hora estándar centro, CST: UTC−6)

Fase del eclipse Hora en México (CST) Comentario breve Inicio penumbral 2:44 am Oscurecimiento muy sutil, difícil de notar. Inicio parcial (entra en umbra) 3:49–3:50 am “Mordida” oscura visible en el disco lunar. Inicio de la totalidad 5:04 am Comienza la “luna de sangre”. Máximo del eclipse 5:33 am Color rojo más intenso y fase más espectacular. Fin de la totalidad 6:02–6:03 am La Luna empieza a salir de la umbra. Fin de la fase parcial ≈ 7:17 am Luna vuelve a su brillo normal, cerca del amanecer.

Estos tiempos se corresponden con la ventana de totalidad global (11:04–12:03 UTC) y el máximo a las 11:33 UTC, convertidos a la hora centro de México.

Resumen horario por huso en México

Región de México Huso local Ventana de totalidad aprox. Mayor parte del país (CDMX, GDL, MTY…) CST UTC−6 5:04–6:03 am Noroeste (Sonora, Chihuahua, BCS, etc.) MST UTC−7 4:04–5:03 am Baja California (Tijuana, Mexicali) PST UTC−8 3:04–4:03 am Caribe mexicano (Cancún, Quintana Roo) EST UTC−5 6:04–7:03 am

En ciudades como Ciudad de México y Morelia, Timeanddate indica máximo alrededor de las 5:33 am y final del evento entre las 6:58 y las 7:06 am, cuando la Luna ya estará bajando hacia el horizonte oeste.

¿Cómo ver EN VIVO el eclipse lunar total desde México?

1. Observación directa a simple vista

NASA señala que un eclipse lunar es completamente seguro para observar sin ningún tipo de filtro o protección especial.

No necesitas gafas especiales ni lentes para eclipses.

Puedes verlo a simple vista, con binoculares o telescopio para más detalle.

Lo único imprescindible es tener una buena línea de vista hacia la Luna, idealmente con el horizonte oeste despejado.

2. Mejores prácticas para verlo desde tu ciudad

Sky at Night Magazine y otros medios recomiendan preparar la observación con antelación para maximizar la experiencia.

Llega al lugar de observación al menos 20–30 minutos antes de la fase total (antes de las 5:04 am CST).

Elige un sitio con:

Vista libre al oeste (la Luna estará bajando).

Poca contaminación lumínica (parques, miradores, azoteas altas).​

Lleva ropa abrigadora, una silla o manta y, si puedes, binoculares o un pequeño telescopio para apreciar el detalle del relieve lunar durante la fase roja.

¿Dónde se verá mejor el eclipse en México?

Timeanddate clasifica el evento como “Total Lunar Eclipse” para prácticamente todo el territorio mexicano, con totalidad claramente visible en ciudades como Ciudad de México y Cancún.

Ciudad / Estado Tipo local Comienzo Máximo Fin aprox. Comentario Ciudad de México Eclipse total 2:44 am 5:33 am 6:58 am Totalidad bien antes del amanecer. Morelia, Michoacán Eclipse total 2:44 am 5:33 am 7:06 am Luna a baja altura al final. Cancún, Quintana Roo Eclipse total 3:44 am 6:33 am 7:08 am Totalidad cerca de la salida del Sol. Baja California Sur (ej. Cordón la Boca) Eclipse total 1:44 am 4:33 am 6:55 am Eclipse completo con Luna más alta.

En general, cuanto más al oeste estés (Baja California, Sonora, BCS), más alta verás la Luna durante buena parte del eclipse. En el centro y sureste de México, verás perfectamente la totalidad, pero la Luna estará más baja cerca del amanecer.

¿Cómo ver el eclipse lunar total EN VIVO por streaming?

Si el cielo está nublado, estás en interiores o simplemente quieres seguir el fenómeno con explicaciones en tiempo real, varias plataformas ofrecerán transmisiones EN VIVO.

Plataformas y sitios recomendados

Space.com – Live updates y enlaces a livestreams

Space abrió un live blog específico para el eclipse del 3 de marzo de 2026, con actualizaciones en tiempo real y enlaces a transmisiones gratuitas.​

Suele incorporar transmisiones de observatorios y telescopios robóticos.

Portales astronómicos y medios científicos

Sky at Night Magazine señala que el evento puede seguirse a través de livestreams de instituciones como NASA, Timeanddate.com y proyectos virtuales de observación.​

Estos streams suelen incluir comentarios de astrónomos, gráficos y mapas de visibilidad.

NASA

NASA ofrece visualizaciones detalladas del paso de la Luna por la sombra de la Tierra, con simulaciones por huso horario y mapas de visibilidad.​

En ocasiones abre transmisiones en vivo desde observatorios asociados o sus canales oficiales.

Plataformas de video (YouTube, etc.)

Observatorios, planetarios, universidades y proyectos como Virtual Telescope Project suelen transmitir el eclipse en directo, con chat y explicación guiada.​

Lista rápida: horarios y cómo verlo EN VIVO desde México

Estar pendiente desde:

3:45 am CST (para ver el inicio parcial y ver cómo la sombra avanza).

Ventana de “luna de sangre” en la mayor parte de México:

5:04–6:03 am (totalidad, color rojo intenso).

Hora clave para el máximo del eclipse:

5:33 am en Ciudad de México y ciudades en CST.

Cómo verlo en el cielo:

Buscar la Luna hacia el oeste.

Elegir un lugar alto, con horizonte despejado y poca luz artificial.​

Observar a simple vista o con binoculares, sin necesidad de filtros.

Cómo verlo EN VIVO online:

Entrar a los livestreams recomendados por Space.com y portales astronómicos.

Buscar transmisiones de NASA, Timeanddate.com y observatorios en YouTube.

Preguntas frecuentes sobre el eclipse EN VIVO desde México

¿A qué hora conectarme si quiero ver solo la “luna de sangre”?

Conéctate o sal a observar desde las 5:00 am CST; así verás el inicio de la totalidad (5:04 am), el máximo (5:33 am) y buena parte de la fase roja hasta las 6:02–6:03 am.

¿Se verá el eclipse completo en todo México?

En la mayor parte del país el eclipse será total, pero en algunas regiones el final de la totalidad o la fase penumbral puede ocurrir con la Luna muy baja o cerca de la salida del Sol.

¿Es mejor verlo en persona o por streaming?

Lo ideal es combinar ambos: observarlo a simple vista para apreciar el color real del cielo y la Luna, y al mismo tiempo seguir un stream para entender cada fase, mapas y detalles técnicos.

¿Necesito pagar para ver alguna transmisión EN VIVO?

La mayoría de los livestreams de medios científicos, observatorios y portales astronómicos se ofrecen de forma gratuita en la web o en plataformas como YouTube.

¿Qué hago si está nublado en mi ciudad?

Si las nubes no permiten ver la Luna, la mejor alternativa es seguir el eclipse en línea a través de los directos de Space.com, NASA, Timeanddate.com y otros proyectos de observación remota.