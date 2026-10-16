¿Te suenan conocidas estas frases? “Ya sé cómo se hace esto” o “Siempre lo hemos hecho así”. Si alguna vez las pensaste en tu trabajo, podrías estar cayendo en el síndrome del «yo ya sé»: esa trampa silenciosa en la que la experiencia, en lugar de impulsarnos, empieza a frenarnos.

En esta edición de 20 en empleabilidad, Carolina Ferrer, consultora de LHH Perú, explica cómo identificar si estamos cayendo en esta trampa y qué hacer para evitar que afecte nuestro crecimiento profesional.Entre sus recomendaciones, destaca la importancia de escuchar las nuevas ideas haciendo preguntas con de indagación antes de descartarlas y pedir retroalimentación a personas del entorno laboral, como el jefe o un compañero, para identificar oportunidades de mejora.

También aconseja reservar espacios durante la semana para mantenerse al día con las tendencias de la profesión. No se trata de llevar cursos constantemente, sino de mantener el hábito de aprender y explorar qué está cambiando en la industria.Ferrer señaló que la experiencia es un activo valioso, pero debe ir acompañada de apertura para seguir aprendiendo. “El verdadero riesgo profesional no es desconocer algo, sino creer que ya no hay nada más que aprender”, dijo.

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