The Economist 18/06/2025 09H08 - ACTUALIZADO A 18/06/2025 09H18

Durante décadas, la afiliación religiosa de crecimiento más rápido en Estados Unidos fue no profesar ninguna religión. En 1990, apenas el 5% de los estadounidenses declaraban ser ateos, agnósticos o no creer en “nada en particular”. En 2019, alrededor del 30% marcaba esas casillas. Aquellos que dejaron de ir a los templos adoptaron una ideología social más liberal, comenzaron a casarse más tarde y tener menos hijos.