El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), sostienen una entrada para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el viernes 22 de agosto de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), sostienen una entrada para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el viernes 22 de agosto de 2025.
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Agencia Bloomberg
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A menos de 60 días del inicio del Mundial, ya estoy entrando en pánico: todos mis intentos por conseguir entradas para ver a Argentina y a Lionel Messi en el mayor evento futbolístico han fracasado estrepitosamente.

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