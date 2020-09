FOTOS | Te presentamos buenas ideas para que puedas montar un negocio con muy poca inversión, según Emprendedores.

1) Consultor

Es la propuesta más socorrida, porque siempre puedes ofrecer los servicios que venías haciendo por cuenta ajena, ahora por cuenta propia.

Aprovecha tu formación, experiencia y los contactos que te has ido labrando a lo largo de tu vida profesional. Céntrate en un aspecto y conviértete en un referente. No intentes abarcar muchas áreas. No debes obsesionarte con ofrecer tus servicios sólo a las grandes empresas. Ahí, la competencia será mayor y con tu propuesta comercial –como único consultor de tu marca– te será más difícil de ganar a una gran consultora. Las pymes deben ser tu potencial cliente. Conviértete en su asesor personalizado. Aquí, los únicos costes que tendrás son de representación. Contrólalos al máximo, porque, por lo natural, se tiende a maximizarlos. Valora si necesitas disponer de un despacho y coche propios, igual puedes reemplazarlo por tu casa o por un centro de negocios, que disponen de salas de reuniones e infraestructuras varias.

2) Asesor estratégico para pymes

A diferencia del anterior –que tiene un enfoque más generalista–, esta idea que te proponemos gira en torno a la figura del experto en estrategia que ayude a las pequeñas y medianas empresas en la toma de decisiones relacionadas con su crecimiento y consolidación.

En este caso, al igual que en el anterior, los costes que tendrás son mínimos: oficina, teléfono y transporte. Estas tres partidas deben ser moldeables a tus recursos.

3) Gestor financiero

La liquidez es la mayor preocupación de las pymes. Muchas empresas carecen de conocimientos mínimos y básicos para gestionar eficazmente su caja.

Te proponemos que te conviertas en el director financiero de otras pequeñas empresas. Puedes trabajar a un precio fijo y otra parte a éxito, si consigues que tus clientes alcancen determinados hitos. Los costes, similares a los anteriores. Aunque, tal vez, aquí necesites inversión en software de gestión.

4) Buscador de financiación

Muy en la línea del anterior, las empresas tienen problemas para buscar fuentes de financiación.

El perfil adecuado es el de un profesional con amplios conocimientos financieros y buenos contactos en instituciones, entidades y sociedades de inversión, principalmente, capaz, no sólo de localizar financiación sino de asesorar a otros emprendedores –tus clientes– en cómo presentar el plan de negocio ante los inversores públicos y privados.

5) Detective de potenciales clientes

La morosidad todavía está latente en el mercado. A pesar de los cambios normativos que han habido para reducir los plazos de pago entre proveedores y clientes, España aún sigue siendo uno de los países de la zona euro con los niveles más altos.

Te proponemos la figura del experto en gestionar los cobros de pymes. La labor debe ser, principalmente, la de investigar el historial de cobro y pago de potenciales clientes y proveedores antes de contratar con ellos. En los casos en los que la relación comercial ya exista, la de asegurar los cobros y los pagos. Una de las funciones será la de diseñar planes de liquidez para tus clientes.

6) Experto en monetización

Esta es una de las partes más importantes de los modelos de negocio. El cómo vamos a ganar dinero con nuestro proyecto es una de las partes menos consistentes y trabajadas en la mayoría de proyectos.

Te proponemos ser diseñador de modelos viables, rentables y escalables para startups. Es importante tener experiencia en mercados más avanzados al nuestro, principalmente, Estados Unidos, Japón e Israel.

7) Cazador de nuevos clientes y mercados

Ahora más que nunca, la búsqueda de nuevos clientes y mercados se ha convertido en una obsesión para muchas empresas.

Véndete a otras empresas como cazador de clientes rentables para sus negocios y de nuevos mercados para exportar. Debes tener una visión de negocio transversal de los mercados, así como del uso eficaz de las redes sociales.

8) Importador de productos

La importación de productos siempre es una buena oportunidad.

Eso sí: no vale cualquier producto. Evalúa, primero, su aceptación y adaptación a las condiciones de nuestro mercado. También céntrate en productos no muy voluminosos y pesados, que encarecerán su importación y, por ende, tu rentabilidad. Ten especial cuidado con productos relacionados con la alimentación y la salud, expuestos a normas y controles muy rigurosos.

9) Experto en embudo de conversión

Muchos negocios, principalmente, online, presumen de contar con miles de usuarios, pero se sienten incapaces de transformarlos en clientes dispuestos a pagar.

La idea que te proponemos es convertirte en experto en embudos de conversión, capaz de transformar a los usuarios en clientes de pago y fidelizarlos.

10) ‘Headhunter’ de talento

Si algo sobra, desgraciadamente por culpa de la crisis, es talento.

¿Cuántos profesionales con talento han engordado o engordarán las listas del paro? Especialízate en un mercado, localiza profesionales pata negra que estén en el paro y conviértete en su manager. Trabaja a éxito, cobrándole a las empresas que contraten a tus profesionales. Otra opción es centrarte en el talento potencial de estudiantes. Al estilo de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, puedes buscar mecenas que costeen la formación y prácticas de los estudiantes más valiosos. Y apuntando más alto, puedes hacer lo mismo con investigadores y científicos españoles.

11) Experto en transferencia tecnológica

Lo hemos dicho por activa y por pasiva en la revista en numerosas ocasiones. La transferencia tecnológica es una interesante oportunidad de negocio.

En otros países, como Estados Unidos, Japón, Suecia, Dinamarca y Finlandia, entre otros, existen empresas dedicadas a investigar en qué trabajan los centros de I+D+i, principalmente, del sector público, para buscarles una utilidad comercial a esos desarrollos. En España, existen las OTRI (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación). Y no ponemos en duda su eficacia, pero falta coordinaciónen muchos centros de investigación de universidades y organismos donde muchos desarrollos sólo quedan para llenarse de polvo guardados en algún cajón olvidado. Te proponemos establecer acuerdos de colaboración con centros de I+D+i para evaluar y dar salida comercial a sus innovaciones.

12) Gestor de patentes

España no está en los primeros puestos del ranking de países con más solicitudes de patentes. No es una cuestión de que no haya personas dispuestas a patentar invenciones con aplicaciones industriales. El problema radica en los costes que supone defender una patente.

Te proponemos convertirte en buscador de apoyos financieros para gestionar y defender patentes en diferentes mercados.

13) Profesor de actividades extraescolares

En diferentes comunidades autónomas, las escuelas públicas (deportivas y de artes escénicas, principalmente) han incrementado en los últimos dos años las cuotas que cobran a sus alumnos. Las nuevas matriculaciones han descendido y las antiguas se han visto reducidas.

Te proponemos, si tienes conocimientos para ello, ofrecerte como docente en solitario o junto a otros profesores. En los casos, en los que sea necesario contar con el uso de instalaciones, como en las actividades deportivas, puedes cerrar acuerdos con centros deportivos privados para la cesión de parte de sus instalaciones a cambio de un porcentaje por cada alumno. En los casos en los que sea posible –por ejemplo, materias artísticas como música o dibujo–, también puedes prestar tus servicios formativos en el domicilio de los alumnos.

14) ‘Trader’ logístico

No te vamos a decir que te conviertas en operador logístico, porque eso quedaría fuera de la esencia de este reportaje por las inversiones que deberías hacer. Te proponemos operar sólo como trader, como un enlace entre los que ofertan y demandan un servicio de transporte de mercancías.

Puedes negociar acuerdos con diferentes empresas de logística –evidentemente, no sólo que operen en España, sino en Europa y en otros mercados– para conseguir precios competitivos de transporte de mercancías que luego puedas ofrecer a tus clientes: pequeñas y grandes empresas.

15) Vendedor de ‘stock’

Principalmente, la ropa es el producto estrella de los outlet online. La dinámica es sencilla: gestionan los stocks de las marcas, ahorrándoles potenciales pérdidas por ‘no ventas’ y por almacenaje.

Pues siguiendo esa misma dinámica, se puede extender ese mismo modelo a otros productos –ya los hay, pero sigue habiendo mercado–, como pequeños electrodomésticos y productos especializados como juguetes, relojes, electrónica, etc. Cuando pensamos en esta idea no nos referimos sólo a outlet online, sino también pueden funcionar como pop up (en la página siguiente te proponemos otra idea de negocio en torno a este tipo de tiendas efímeras).

16) Gestor de productos de segunda mano

Al igual que la anterior, la ropa también ha encontrado otro hueco en el mercado de segunda mano, como ya ocurrió hace años en mercados como Inglaterra y Estados Unidos.

En este punto, especialízate en buscar productos cotidianos –más allá de la ropa y los complementos, que ya tienen un mercado establecido y maduro– que se puedan vender sin dificultades en mercados de segunda mano, como muebles, electrodomésticos o productos deportivos, que cuentan con muchos aficionados.

17) ‘Broker’ de repuestos

Existe una tendencia cada vez mayor (motivada en gran parte por la crisis) de arreglar productos en lugar de sustituirlos por otros nuevos.

Encontrarás una oportunidad en el mercado de los repuestos. Pero las miras no sólo debes ponerlas en España, sino en salir a otros mercados y convertirte en un broker de compraventa de repuestos de electrodomésticos, vehículos o aparatos de electrónica, entre otros, para venderlos en el mercado nacional.

18) Gestor de tiendas ‘pop up’

Las tiendas pop up se pusieron de moda hace unos años.

Te proponemos convertirte en un experto conocedor del parque inmobiliario de locales –en ciudades y centros comerciales–, factibles para acoger una de estas tiendas efímeras. Desarrolla un Google de pop up. El modelo más interesante para ti podría ser una especie de generador de lead para los propietarios de esos locales.

19) Franquicias de bajo coste

Siempre ha sido una idea muy socorrida y, ahora que los costes iniciales de emprender están caros, la franquicia también es una buena alternativa.

Todos los años publicamos un Especial Franquicias, en el que puedes encontrar oportunidades de negocio, principalmente, de bajo coste como las de servicio o las tecnológicas, entre otras. Un consejo: no te fijes tanto –que también– en la inversión necesaria inicial que te exigirá el franquiciador para formar parte de su red, sino –y sobre todo– en los pagos periódicos a los que estarás obligado a hacer (cánones y royalties varios), una vez que hayas abierto la franquicia.

20) Soporte técnico informático

Si tienes conocimientos de ingeniería informática, ésta es otra de las propuestas de negocio más socorridas.

Ofrece tus servicios especializados a las pymes, que muchas de ellas no cuentan con departamentos de informática. Puedes ofrecer un servicio de tarifa plana, por ejemplo.

21) Diseñador de ‘software’ de gestión

¿Y por qué no, diseñador de programas a medida para pymes?

Cuando decimos a medida, es eso: que tenga en cuenta las necesidades específicas del cliente, porque muchas pymes no sacan un rendimiento óptimo a la inversión hecha en los tradicionales programas de gestión.

22) Vendedor de app

Ya hemos contado en Emprendedores que más de 700.000 aplicaciones móviles habitan en el limbo tecnológico, son las app zombies. Eso significa que unas no se venden, otras no consiguen ingresos suficientes, otras no se las descarga nadie…

Te proponemos que te centres en devolver a la vida las aplicaciones zombies, ayudando a sus desarrolladores en la promoción y comercialización de sus app.

23) Generador de contenidos

Internet rebosa de contenidos, pero no de muy buena calidad.

Si te consideras experto en algún tema y tienes buenas fuentes, ofrécete en generador de contenidos de calidad para las web corporativas de empresas y de instituciones.

‘24) Migrador’ de web a móviles

El móvil se ha convertido, en muchos casos, en un apéndice más del ser humano. Diferentes estudios hablan de la cada vez mayor dependencia del móvil para interactuar con las empresas; en unos casos, para comprar y, en otros, para fidelizar con las marcas.

Existen plataformas que ayudan a las empresas a migrar sus sites a web moviles, pero aunque haya competencia –que siempre es buena– la demanda potencial es mucho mayor. Y en los próximos años, esta tendencia será mucho más creciente si cabe.

25) App para tiendas online

En esa convivencia de lo móvil e Internet, existe una oportunidad en el desarrollo de aplicaciones que faciliten a los usuarios el servicio de las tiendas online.

Y no nos referimos, evidentemente, a las tiendas online más conocidas, que ya cuentan con aplicaciones móviles, sino con todas esas miles de ‘pequeñas’ tiendas online, a las que les vendría muy bien tener una.

26) Experto en gamificación

La gamificación consiste en aplicar mecánicas y dinámicas de juego (participación grupal, recompensa…) en contextos ajenos al juego. El objetivo último es motivar a los usuarios, clientes, trabajadores, equipos, etc.

Utilizada mucho en la formación de empleados, ahora está siendo también usada para convertir a los usuarios, principalmente, desde Internet, en usuarios activos. Si tienes conocimientos de gamificación, puedes diseñar planes para atraer y fidelizar a usuarios de las webs de empresa, tiendas online y aplicaciones móviles.

27) Fotografía para ‘e-commerce’

Ya sabemos que hay diferentes empresas que ofrecen el servicio de fotografía para los productos que se venden en los comercios electrónicos. Pero esta es una tarea que, al principio, las empresas asumían directamente de forma interna y que, poco a poco, han ido externalizando.

Consideramos que hay mercado suficiente para más operadores en esta actividad de negocio, porque hay demanda sin cubrir. Sólo hay que darse un paseo por Internet y ver la escasa calidad de muchas de las fotos que cuelgan en los escaparates de numerosas tiendas online. En este caso, nos atrevemos incluso a recomendarte que si te decantas por ofrecer este servicio a los pequeños e-commerce, lo hagas además a aquellas tiendas online ubicadas en capitales de provincia o en pequeñas localidades, donde algunas de esas empresas de fotografía ya existentes no pueden ofrecer estos servicios.

28) ‘Software’ para ‘e-commerce’

Antes hablábamos de la importancia de una buena foto, pero la mejor forma de comprar a través de un sitio online es palpando el producto.

No queremos desprestigiar nuestra anterior propuesta de negocio, pero más allá de la fotografía, proponemos convertirse en desarrollador de software 3D o de realidad aumentada que ayude a los e-commerce a vender sus productos con más facilidad.

29) Servicio de reparto para ‘e-commerce’

Como en Emprendedores nos gustan los retos difíciles, sabemos que esta última propuesta de negocio se sale de los márgenes del contenido inicial de este reportaje (negocios casi sin inversión), pero proponemos esta idea porque hay mucho mercado sin cubrir.

Somos conscientes de que esta actividad requiere de grandes inversiones en infraestructura y medios humanos, pero una posibilidad es asociarse con otros autónomos como tú.

Ya te hemos contado algunos de los negocios que se pueden crear con escasa inversión.

Pero para que tu proyecto sea un éxito no basta con la idea. También te van a ser muy necesarias ciertas pautas de gestión empresarial para desarrollarla eficazmente.