FOTOS | El poder real de las rutinas reside en la forma en la que pueden impulsarnos, rompiendo malos hábitos, priorizando nuestras vidas y haciéndonos más eficientes. Si esto no te hace más productivo, no tengo idea de qué lo hará… ¿Y cómo decidir qué rutinas puedes y vas a incorporar a tu vida? Intenta algunas de estas sugerencias para determinar las que pueden convertirse en parte permanente de tu calendario. Aquí te dejamos 23 rutinas poderosas que te súper cargarán de productividad, según Entrepreneur.

1. Levántate a tu tiempo

Yo me tengo que levantar temprano, pero también conozco gente exitosa que se levanta tarde. Si eres más nocturno que madrugador, intentar levantarte temprano implica que irás contra tu ritmo natural.

En lugar de obligarte a despertar a las 5 de la mañana todos los días, pon atención a tu ritmo circadiano. Suena simple, pero tu cuerpo te hará saber cuándo es momento de dormir, levantarte, comer e incluso ejercitarte. También te va a decir cuáles son sus horas más productivas. Sabiendo esto podrás dormir lo suficiente de manera regular y planear tus días para aprovechar tus niveles de energía.

2. Mantente lejos de tu teléfono al despertar

Todos cometemos este error. Abres los ojos y lo primero que haces es tomar tu teléfono. Según Jim Kwik, experto en desempeño cerebral, no deberías mirar tu teléfono durante la primera hora del día.

La razón principal es que tu cerebro es altamente sugestionable durante este tiempo. El resultado es que esto entrena a nuestro cerebro a distraerse por la liberación de dopamina que obtenemos de nuestros aparatos electrónicos. También tu productividad se ve afectada el resto del día porque queremos seguir experimentando esos sentimientos positivos. Así que en lugar de empezar a trabajar, nos quedamos pegados a los teléfonos.

Pero hay otra consecuencia negativa de ver nuestro teléfono tan temprano, y es que estás empezándolo con noticias negativas o estrés relacionado con mensajes del trabajo, y esa no es la mejor forma de empezar. Lo mejor es hacerlo de una forma más positiva.

¿Usas tu celular como alarma? Entonces o compras una a la antigüita o usa un temporizador de cocina, pero aprende esta regla de oro: encuentra la disciplina para apagar la alarma y levantarte la primera vez que suena, sin revisar el teléfono.

3. Desayuna

No hay ninguna sorpresa aquí. Necesitas alimento para tener energía durante el día. Claro que no deberías comerte una dona y bajarla con un trago de azúcar, sino buscar opciones más saludables como huevos, moras, aguacates, smoothies verdes e incluso la aburrida taza de café. Además de la energía recibida, estos alimentos son excelentes para tu cerebro porque mejoran tu concentración y tu memoria.

4. Muévete

Recuerda, la actividad física no sólo mejora tu salud, sino que te ayuda a desestresarte y a aclarar tu cabeza. Si lo primero que haces al levantarte es hacer ejercicio, incluso antes de desayunar, podrás combatir la flojera y las ganas de procrastinar.

5. Meditación y silencio

Conforme me he hecho más viejo, he tenido que luchar contra la ansiedad. Si alguna vez has pasado por esto, sabes que hay ocasiones en las que es casi imposible estar presente y que incluso actividades como dormir se vuelven una tarea insoportable, o que tienes que empezar tu día con miedo.

Meditar no ha erradicado por completo mi ansiedad, pero ha hecho una gran diferencia. Me ha ayudado a calmarme y a concentrarme en lo que está pasando en el momento, y lo mejor de todo es que se puede meditar en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea antes de dormir, al despertar o incluso en tu descanso en la oficina.

6. Tiende tu cama

Creo que mi mamá amaría este punto, aunque no creo haber sido un niño desordenado. De cualquier forma, tender tu cama es una gran forma de empezar tu día productivamente.

Durante su discurso de apertura a la generación 2014 de la Universidad de Texas, el almirante William H. McRaven dijo:

“Si tiendes tu cama cada mañana, habrás terminado la primera tarea del día. Esto te hará sentir orgulloso y te motivará a hacer la siguiente tarea, y la siguiente y la siguiente. Al final del día, esa primera tarea terminada se habrá convertido en muchas tareas realizadas”.

Mucho mejor que revisar tus redes sociales, ¿cierto?

7. Recita afirmaciones

En su libro The Miracle Morning: The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life (Before 8 AM), Har Elrod escribió:

“Cuando diseñas y escribes activamente tus afirmaciones para estar alineadas con lo que quieres lograr y con la persona que necesitas ser para lograrlas, y te comprometes a repetirlas diariamente (idealmente en voz alta), inmediatamente generan una impresión en tu subconsciente. Tus afirmaciones pueden transformar la forma en la que piensas y hacerte sentir que puedes superar tus creencias y comportamientos limitantes y remplazarlos por los que necesitas para triunfar”.

Afirmaciones simples como “Hoy será el mejor día” pueden hacer toda la diferencia en el mundo. Te ayudan a enfocarte en lo que quieres lograr. Estas afirmaciones liberan ‘neuronas de pensamiento positivas’.

8. Lee

Además de cuidar tu salud, la lectura es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Te ayuda a desarrollar nuevas ideas y perspectivas, reduce el estrés, amplía tu conocimiento y mejora algunas funciones cerebrales como la memoria, la concentración y la atención.

Sé lo que estás pensando: “¿A qué hora voy a tener tiempo para leer?” Bueno, si no revisaste tu celular durante la primera hora de la mañana, podrías leer durante diez minutos. También podrías leer antes de dormir. Ten un libro contigo en todo momento, o descarga uno a tu teléfono (siempre ten ambas opciones disponibles). Así podrás leer en los espacios que tengas libres, como cuando vas hacia el trabajo o cuando estás en una sala de espera.

9. Agenda tu tiempo

Incluso Jeff “The Dude” Lebowski, el más vago de todos, tenía una idea de cómo iba a pasar su día. Claro que Lebowski sabía cómo invertiría su tiempo, incluso si era tomándose un Ruso Blanco, escuchando a Creedence o jugando al boliche con Walter y Donny. Fuera de eso, nadie más sabía con exactitud qué más hacía. Y aunque esto le funcionaba a El Duderino, no es exactamente el tipo de vida que la mayoría queremos vivir.

Si no agendas qué vas a hacer con tu tiempo, vas a ir por la vida vagando sin sentido. Claro. Sabes que tienes que hacer ciertas cosas, ¿pero cuáles son tus prioridades? ¿Cuándo vas a tachar cada uno de los puntos en tu lista de pendientes? ¿Tienes tiempos de entrega que necesitas cumplir? Crea un calendario te ayuda a responder estas preguntas y a planear de forma correcta.

10. Toma menos decisiones

Todos tenemos una capacidad intelectual limitada. Si pasas demasiado tiempo tomando decisiones de nivel bajo (sin importancia), entonces experimentarás una fatiga de decisiones y no serás tan productivo cuando estás drenado mentalmente.

Independientemente de cómo te sientas respecto a Mark Zuckerberg, ésta es justamente la razón por la que él usa exactamente el mismo outfit todos los días. Barack Obama también es conocido por usar únicamente trajes grises o azules y desayuna siempre lo mismo para poder enfocarse en decisiones más importantes.