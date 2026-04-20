En un contexto donde la industria exige cada vez mayor especialización, tecnología y espacios de conexión, las ferias industriales han asumido un rol clave en el desarrollo productivo del país. En el Perú, MKT/BS Group se ha consolidado como uno de los principales articuladores de este ecosistema, impulsando durante más de una década iniciativas que fortalecen especialmente al sector metalmecánico.

A través de la organización de plataformas feriales, la compañía no solo genera espacios de exhibición, sino que construye entornos donde convergen negocios, innovación y conocimiento. En este esquema destacan dos propuestas complementarias: Expo Perú Industrial y FIMM Perú.

Dos plataformas, un mismo ecosistema

Expo Perú Industrial se posiciona como el principal ecosistema ferial multisectorial del país, integrando diversas industrias como logística, manufactura, energía, seguridad y tecnología en un solo entorno. Su enfoque está orientado a conectar distintos sectores productivos y generar sinergias a gran escala.

Por otro lado, FIMM Perú (Feria Internacional de la Metalmecánica) es una feria especializada que concentra su propuesta en el sector metalmecánico, abordando áreas como maquinaria, CNC, soldadura, fabricación y procesos industriales. Se trata de un espacio técnico diseñado para responder a las necesidades específicas de esta industria.

Ambas ferias se realizan de manera simultánea, en el mismo recinto (Convexia Expo Center) y con un acceso integrado para los visitantes. Sin embargo, cada una mantiene su propio enfoque, permitiendo combinar una visión global de la industria con una especialización profunda en metalmecánica.

El impulso detrás del crecimiento metalmecánico

Gracias a esta estructura, MKT/BS Group ha logrado posicionar a la metalmecánica como un eje estratégico dentro del desarrollo industrial peruano. FIMM Perú se convierte así en el espacio donde este sector encuentra oportunidades concretas para actualizarse, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer su competitividad.

“Hoy más que nunca, la industria necesita espacios donde no solo se muestren productos, sino donde se comparta conocimiento y se impulse la capacitación”, señala Carlos Nieto, representante de MKT/BS Group.

Bajo esta visión, las ferias organizadas por la compañía han incorporado congresos especializados, conferencias técnicas y espacios de formación, generando un valor que va más allá de la exhibición comercial.

Impacto en la industria y visión a futuro

El impacto de estas iniciativas se refleja en la capacidad de las empresas para innovar, mejorar procesos y generar nuevas oportunidades de negocio. En particular, el sector metalmecánico ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por la necesidad de modernización y eficiencia productiva.

Asimismo, el crecimiento del sector ferial en el país evidencia un mayor interés por el desarrollo industrial. “Es positivo ver cómo cada vez más iniciativas apuestan por la industria. Eso significa más tecnología, más capacitación y más oportunidades para todos”, afirma Carlos Nieto.

En ese escenario, MKT/BS Group reafirma su rol como motor del ecosistema industrial, liderando espacios que no solo conectan empresas, sino que impulsan el desarrollo del conocimiento, la innovación y, especialmente, el fortalecimiento de la industria metalmecánica en el Perú.