Sandra Reyes
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Maísa Mercado desarrolló durante más de 13 años su carrera en áreas de Gestión Humana de empresas referentes antes de fundar Asertiva Consulting en 2017, firma desde la cual acompaña procesos de transformación de cultura, liderazgo y desarrollo de talento. Con más de 20 años de experiencia en la gestión de personas, observa hoy una coincidencia que considera crítica: las organizaciones vuelven a activar sus planes de crecimiento —y a sumar exigencias como la innovación y la inteligencia artificial— con equipos que llegan a ese punto de partida más desgastados de lo que la operación cotidiana deja ver.

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