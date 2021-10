El oro caía este miércoles, presionado por la fortaleza del dólar y el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en el período previo al informe del mercado laboral de Estados Unidos que se divulgará al final de la semana y que podría ser clave para el calendario de reducción gradual de estímulos de la Fed.

El oro al contado perdía un 0.2% a US$ 1,756.30 la onza a las 1126 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían 0.5% a US$ 1,752.90 la onza.

Algunos inversores acudían en masa a comprar dólares , que compite con el oro como activo de refugio, a fin de tomar cobertura contra las preocupaciones por el aumento de los precios de la energía que podría exacerbar la inflación y causar un ritmo más lento de crecimiento económico.

Un dólar más fuerte también afecta el atractivo de los lingotes para los compradores extranjeros. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también avanzaban.

Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas en Bank of China International, dijo que incluso si los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos no son “espectaculares y están en línea con las expectativas”, algunos miembros de la Fed ya creen que se han cumplido las condiciones para el recorte de estímulos, un factor que empuja al oro a la baja.

Las expectativas del mercado apuntan a la creación de 488,000 puestos de trabajo a nivel nacional en septiembre, lo suficiente para mantener al banco central en curso y comenzar el “tapering” antes de fines del año.

Por tanto, los mercados no están dispuestos a dar un paso decisivo antes del informe de empleo, ya que “están incorporando poco a poco mayores perspectivas del retiro de estímulos de la Fed, que están impulsando el dólar y los rendimientos reales de Estados Unidos”, dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

Entre otros metales preciosos, la plata caía 1.4% a US$ 22.35 por onza; mientras que el platino perdía 0.8% a US$ 954 la onza; y el paladio retrocedía 1.6% a US$ 1,883.69 la onza.