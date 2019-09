Los últimos años, algunas empresas que requieren contar con un nuevo personal, optan por realizar sus entrevistas a través de videollamadas. Cada vez son más las compañías que lo haces porque es una forma sencilla de hacerlo, además, permite ahorrar tiempo y recursos.

En ese sentido, los candidatos debes estar preparados realizar este tipo de entrevista. No se trata de una videollamada con tu amigo o algún familiar, sino que de esta comunicación depende tu futuro. Por ello debes seguir ciertas pautas.

La entrevista laboral a través de videollamada es un canal que te da la oportunidad de demostrar todo lo que sabes desde un lugar en el que te sientas seguro y sin tener que moverte de un lugar a otro con la presión de llegar tarde a la cita. Para algunos es una ventaja.

de usabilidad sencilla. Solo tienes que iniciar sesión, activar la cámara y listo. Así que, a continuación compartimos algunos consejos para que la entrevista sea un éxito rotundo.

• LENGUAJE CORPORAL

En cualquier tipo de primer contacto humano es importante el lenguaje corporal. Si bien en la entrevista por Skype solo se verá una parte del cuerpo (sobre todo cara y tronco superior) es vital que puedas controlar los movimientos que hagas, de la misma forma que transmites seguridad. Sitúate en una posición cómoda y relajada. Además, debes estar bien vestido.

Busca el mejor sitio, donde te sientas lo más cómodo o cómoda posible. Esa es tu mayor ventaja. (Foto: Pixabay)

• APROVECHA TU MAYOR VENTAJA

La ventaja es, como ya lo mencionamos, que tú eliges el lugar. Busca el mejor sitio, donde te sientas lo más cómodo o cómoda posible. Asegúrate que estés solo y que nadie interrumpirá la entrevista ni te distraerá. Además, haz pruebas de sonido para ver si todo está bien.

• GRÁBATE

Grabarte antes de la entrevista, como ensayo, puede hacerte ganar muchos puntos. Inténtalo. Solo prende la cámara y contesta con naturalidad explicando tu experiencia y luego mira el video con el fin de detectar tus errores.

• APUNTES

Como la persona que te entrevistará no verá lo que te rodea, puedes tener algunos apuntes de algo que quizá en el momento olvides con los nervios. Es importante que lo hagas, siempre y cuando, sepas disimular que estás leyendo, sino pueden darse cuenta al otro lado de la pantalla.

• NO TE MIRES A TI MISMO

Claro, puede ser difícil mirar a los ojos a alguien que no está a tu lado, pero hazlo. No te mires continuamente a ti en la pantallita pequeña, porque se notará. Y si se nota, lo único que transmitirás es nerviosismo y hasta parecerá que no prestas atención a la otra persona.

• DESPEDIDA PROFESIONAL

Piensa en despedirte de alguna forma. No se trata de ser Youtuber, sino de despedirte con una frase que te identifique, apagando la cámara y dejando una buena impresión al entrevistador.