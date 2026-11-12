Tacama fue seleccionada entre las 100 mejores bodegas del mundo en la edición 2026 de The Worldworthy 100, reconocimiento otorgado por la publicación Worldworthy. La distinción fue comunicada por Ivgeni Zarubinski, editor de la plataforma, quien felicitó al equipo de la bodega peruana por su incorporación al listado.

La clasificación responde a una evaluación editorial del equipo de investigación de Worldworthy, que considera testimonios directos y recomendaciones de visitantes, investigación periodística y registros públicos. Según precisó Zarubinski, las empresas no pueden postular ni pagar para obtener un lugar en el ranking.

Como parte del reconocimiento, Tacama recibió un certificado autorizado para su difusión en redes sociales. La bodega también cuenta con una página propia en el portal de Worldworthy.

La propuesta vitivinícola de Tacama

Tacama ha desarrollado su identidad enológica alrededor de los blends. Uno de sus principales referentes es Blanco de Blancos, cuya composición evolucionó desde 2003 hasta consolidar una mezcla basada en Chardonnay, Sauvignon Blanc y Viognier.

Frederic Thibaut, enólogo de Tacama, explicó a Gestión en abril que la bodega busca combinar los distintos componentes para obtener vinos equilibrados y complejos.

También destacó el trabajo con variedades tintas como Tannat y Petit Verdot. La primera se cultiva en Tacama desde hace 40 años y permite desarrollar distintos estilos de vino, según el especialista.

El Tambo de Tacama integra el recorrido por los viñedos y la bodega con experiencias gastronómicas y enoturísticas en Ica

Tacama y el enoturismo

La historia de Tacama se remonta a 1540, cuando Francisco de Carabantes introdujo el cultivo de la vid en el Perú. En 1889, la familia Olaechea adquirió la viña e impulsó su modernización con tecnología francesa y especialistas en enología.

En 2008, la bodega realizó inversiones para mejorar sus procesos productivos y, seis años después, en 2014, renovó su imagen, incorporó nuevas cepas y amplió su portafolio de vinos y piscos.

En septiembre de 2015, Tacama inauguró El Tambo de Tacama, presentado por la empresa como el primer centro enoturístico del Perú. El espacio integra viñedo, bodega y restaurante, y ofrece experiencias vinculadas con la elaboración y degustación de vinos, piscos y espumosos, además de propuestas gastronómicas y culturales.