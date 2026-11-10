Así, prioriza plazas como Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco, Chimbote y Tacna, entre otras ciudades con potencial de crecimiento.

Erik Furugen, director comercial de Omoda & Jaecoo Perú, explicó a Gestión que la expansión se desarrolla mediante alianzas con socios comerciales especializados en el sector automotor. La estrategia contempla fortalecer tanto la capacidad de ventas como el respaldo de posventa de cada establecimiento.

La marca, ya superó las 1,200 unidades inmatriculadas en poco más de seis meses. Con los 20 concesionarios previstos para el cierre de este año, busca cubrir aproximadamente el 95% de la demanda del mercado peruano.

“Buscamos que cada nuevo punto de venta tenga una operación sólida, con capacidad comercial y respaldo de posventa”, señaló el ejecutivo.

Para 2027, la empresa proyecta continuar ampliando su presencia , tanto en zonas periféricas como en los principales mercados regionales, en función de la evolución de la demanda.

La meta comercial para 2027

La expansión de la red comercial acompañará el objetivo de duplicar los resultados comerciales alcanzados durante 2026 , tanto en ventas de vehículos como en el desarrollo del negocio de posventa.

La compañía ha trazado la meta de acercarse a las 3,000 unidades comercializadas al cierre de 2026.

“Desde nuestro lanzamiento hemos registrado una evolución comercial ascendente, alcanzando un máximo de 260 unidades en un solo mes”, indicó Furugen. Añadió que la respuesta del consumidor superó las expectativas iniciales, al punto de agotar el inventario disponible de sus modelos durante esta primera etapa.

En cuanto a su posicionamiento, entre abril y septiembre la marca se ubicó dentro del Top 17 de la categoría SUV y llegó a alcanzar el puesto 13. En el segmento de vehículos de nuevas energías (NEV), se posicionó dentro del Top 12 durante ese mismo periodo y alcanzó el séptimo lugar en agosto.

La compañía ha trazado la meta de acercarse a las 3,000 unidades comercializadas al cierre de 2026.

Apuesta por vehículos electrificados

La electrificación será uno de los ejes de crecimiento de la compañía en el mercado peruano. Actualmente, su portafolio electrificado contempla cuatro modelos. Además, tiene previsto incorporar próximamente el JAECOO 5 híbrido autorrecargable.

La empresa cuenta con la tecnología SHS (Super Hybrid System). Según la configuración del vehículo, permite alcanzar autonomías combinadas superiores a los 1,000 kilómetros.

Omoda & Jaecoo superó las 1,200 unidades inmatriculadas en Perú desde su llegada en marzo de 2026. Foto: Omoda & Jaecoo.

“Consideramos que la transición hacia una movilidad más eficiente será gradual y que las tecnologías híbridas tendrán un papel importante en ese proceso, especialmente porque permiten acercar la electrificación a un mayor número de consumidores”, sostuvo Furugen.

La compañía busca fortalecer progresivamente su participación en el segmento de nuevas energías, donde ya alcanzó el séptimo lugar del ranking mensual en agosto.

Rentabilidad de la operación

Omoda & Jaecoo opera en Perú como filial directa del fabricante y desarrolla su modelo comercial mediante alianzas con concesionarios especializados. Esta estructura, según Furugen, permite combinar la experiencia de los socios locales con el respaldo global de la marca y una coordinación directa con fábrica.

En cuanto a sus resultados financieros, el ejecutivo señaló que la operación ha cumplido y superado sus objetivos mensuales de ventas y facturación desde su lanzamiento. Sin embargo, no precisó el monto de ingresos acumulados ni la inversión ejecutada en el mercado peruano.

Durante la segunda mitad de 2026, la compañía busca cumplir los objetivos previstos en su plan financiero del primer año y avanzar hacia una operación rentable.

“El desempeño comercial registrado hasta el momento, con más de 1,200 unidades inmatriculadas en poco más de seis meses, constituye una base importante para continuar mejorando la eficiencia y consolidar la rentabilidad del negocio”, afirmó.

Las ventas de la marca durante estos primeros meses se han concentrado principalmente en clientes particulares. No obstante, identifica oportunidades de crecimiento en el segmento corporativo, especialmente entre empresas que buscan vehículos eficientes y con respaldo de posventa.

A nivel global, Omoda & Jaecoo señala que ha superado el millón de unidades comercializadas en tres años desde su lanzamiento y tiene presencia en más de 70 países. Para su filial peruana, el desafío será sostener el ritmo de colocaciones, ampliar su cobertura nacional y convertir su crecimiento inicial en una operación rentable.