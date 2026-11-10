Omoda & Jaecoo busca cerrar 2026 con 20 concesionarios en Perú, con los que espera cubrir aproximadamente el 95% de la demanda del mercado nacional. Foto: Omoda & Jaecoo.
Omoda & Jaecoo busca cerrar 2026 con 20 concesionarios en Perú, con los que espera cubrir aproximadamente el 95% de la demanda del mercado nacional. Foto: Omoda & Jaecoo.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

Omoda & Jaecoo busca cerrar el 2026 con 20 concesionarios a nivel nacional y duplicar sus resultados comerciales durante el próximo año. La automotriz, que inició oficialmente sus operaciones en Perú a finales de marzo apunta a ampliar su presencia en el mercado local.

TE PUEDE INTERESAR

PBI de Perú se desaceleró en agosto, ¿qué impidió un mayor avance?
Tecnología y datos para una conducción más segura: así funciona el simulador móvil de RIMAC
CEO de Grupo EFE: “En los últimos dos años duplicamos nuestro negocio de motos”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.