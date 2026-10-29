Giancarlo Alva, gerente general de Corporación UN, empresa peruana dedicada a la preparación y comercialización de suplementos deportivos, destacó que el 2026 es un año de crecimiento, a tres meses de cerrar el año.

Para la compañía, la actual campaña es un híbrido entre cierre de año e inicio de temporada de verano -que arranca entre octubre y noviembre y se extiende hasta marzo-abril-, cuando estudiantes salen de vacaciones y la gente busca ejercitarse y salir a playa y de viaje. Si bien el fenómeno El Niño ha generado altas temperaturas, reconoció que esa situación no alteró en gran medida la estacionalidad de la asistencia a gimnasios y clubes deportivos.

El consumo de vitaminas y suplementos en el Perú dejó de asociarse solo con fines estéticos y se consolidó como parte de rutinas preventivas de bienestar, energía y rendimiento. (Fuente: iStock)

De otro lado, destacó que han concretado objetivos trazados a inicios de año con diferentes marcas, como la llegada al Perú de una línea propia 100% producida en la planta de un socio en EE.UU., compuesta por vitaminas, resveratrol, ashwagandha, omega, arginina y betalanina, en esta segunda mitad de 2026.

“Son productos 100% nuevos. Son productos que no teníamos en el portafolio. Son productos que no habíamos contemplado anteriormente, precisamente porque buscábamos que cuando entraran, ingresaran con una producción 100% hecha en Estados Unidos”, indicó a Gestión.

De esa manera, estimó que el crecimiento total de la empresa este 2026 se ubicará entre 8% y 14%.

Más allá del gimnasio: portafolio especializado y mayor ticket

Respecto a la expansión del portafolio, Alva explicó que los nuevos productos responden a una evolución del consumidor. Con el crecimiento de la vida deportiva y el acceso a más información, mencionó que hoy existe datos no solo sobre proteína, quemadores o aminoácidos, sino también sobre cuidado vitamínico, omega, resveratrol anti-age, ashwagandha, arginina y beta alanina para performance deportivo.

En ese sentido, la oportunidad se observa en varios segmentos, desde deportistas calificados hasta personas que asisten a nutricionista o a coaching deportivo y reciben recomendación de consumir omega, resveratrol, arginina o betalanina, así como jóvenes que se inician en gimnasio, realizan running o entrenamientos funcionales.

Así, con el aumento de opciones para moverse, crece también el consumo de suplementos como soporte a un estilo de vida saludable y activo, pero también el gasto promedio.

Respecto al ticket, Alva refirió que el crecimiento por introducción de nuevos productos —crema de arroz para carbohidratos limpios de rápida absorción, arginina, beta alanina, gomitas de resveratrol— además de la proteína, creatina y preentreno habituales, ha impulsado el ticket promedio entre 15% y 20% con valores por encima de S/350, considerando también un contexto de alza mundial del costo de suero de leche.

Consumo de suplementos se observa en varios segmentos, desde deportistas calificados hasta personas que asisten a nutricionista o a coaching deportivo.

Los nuevos canales: plataformas online tiene más potencial

Bajo la referida tendencia, Alva señaló que las nuevas líneas de Corporación UN ya no se venden exclusivamente en gimnasios. En el periodo pospandemia, recordó que el canal de primer contacto dejó de ser solo el gimnasio para ampliarse a farmacias, tiendas naturistas, consultorios médicos y de nutricionistas, incluyendo pacientes bariátricos que consumen proteína en polvo.

Así, sostuvo que cada vez hay más tiendas fuera de gimnasios, cafeterías y supermercados que ofrecen shakes, bebidas y barras con proteína, lo que confirma la evolución del consumidor hacia requerimientos diarios de nutrientes.

En cuanto a expansión de canales, el ejecutivo indicó que el canal digital es donde observan mayor oportunidad. En ese sentido, afirmó que han capitalizado de manera más agresiva en los últimos meses el posicionamiento en ecommerce, marketplaces de tiendas por departamento, tiendas virtuales de suplementos y farmacias, manteniendo el espacio físico de exposición.

Producción: plantas en Perú siguen activas, pero viene instalación propia en EE.UU.

Sobre la producción de Corporación UN, el ejecutivo precisó que mantienen varias marcas de fabricación local con materia prima importada en las plantas de San Martín de Porres, Villa El Salvador y Lurín, además de oficinas corporativas migradas desde inicios de año a Camacho, en Santiago de Surco; mientras que otras marcas ya son 100% extranjeras.

“Todos los productos que vienen de Estados Unidos son validados por la FDA (Food and Drug Administration de EE.UU.), tienen la normativa FDA, así que están totalmente listos para comercializarse y exhibirse en el mercado norteamericano”, adelantó.

De otro lado, explicó que la operación productiva en EE.UU. se mantiene en alianza con laboratorios norteamericanos y que se viene cerrando el proyecto de planta propia. Así, manifestó que esa iniciativa no tiene un horizonte de largo plazo sino a mediano-corto plazo, pues las oficinas y el espacio físico ya existen y hay personas trabajando en esos proyectos, por lo que la apertura de la fábrica propia debería ser una realidad en el segundo semestre de 2027.

Asimismo, señaló que ya se encuentran en conversaciones avanzadas con diferentes cadenas de retailers en EE.UU., tanto especializadas en suplementos como de consumo masivo, para introducir productos en diferentes estados de Norteamérica.

El ejecutivo indicó que Perú y EE.UU. serán las prioridades del 2026, y una vez consolidado ese nuevo mercado, se ampliará de forma más agresiva a otros territorios. Ahora, ya tienen presencia en Ecuador, Bolivia y partes de Chile, pero evalúan Brasil, Argentina y Colombia, pues la certificación de la FDA abre puertas a gran escala, aunque con cautela y análisis exhaustivo por país.

Corporación UN mantiene varias marcas de fabricación local con materia prima importada en las plantas de San Martín de Porres, Villa El Salvador y Lurín.

Alianzas y proyecciones frente a El Niño

Sobre oportunidades de colaboración, Alva mencionó que más que introducir productos no propios, gestionarán licencias con otras marcas para uso de isotipos y sabores, tendencia muy marcada en EE.UU., además de alianzas estratégicas con cadenas saludables de cafeterías y centros comerciales para mayor presencia en retail y posicionamiento en el mercado norteamericano.

Finalmente, sobre las perspectivas de la campaña de verano y 2027, afirmó que la tendencia ha sido una curva de ascenso importante año a año, sin caídas, y que prevén una campaña de verano con crecimiento importante y consolidación de nuevas líneas.

Para el próximo año, afirmó que los escenarios son de crecimiento, aunque con cautela frente al fenómeno El Niño que podría generar estragos en algunas zonas y afectar a todas las industrias.

No obstante, destacó que el público objetivo —personas que hacen deporte y se cuidan— ya tiene un presupuesto asignado en su canasta básica personal para suplementos. Añadió que seguirán innovando con productos a inicios y mediados del próximo año y con alianzas estratégicas importantes.