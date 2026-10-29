Corporación UN, con oficinas en EE.UU., empezará a distribuir sus productos en ese mercado próximamente. (Foto: difusión).
Corporación UN, con oficinas en EE.UU., empezará a distribuir sus productos en ese mercado próximamente. (Foto: difusión).
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El consumo de vitaminas y suplementos en el Perú dejó de asociarse solo con fines estéticos y se consolidó como parte de rutinas preventivas de bienestar, energía y rendimiento. Según un estudio de Insight Hunting de Impulso, elaborado para Vitaldin, las búsquedas y conversaciones digitales sobre vitaminas en Lima crecieron 45.2% entre 2022 y 2025, mientras que para 2026 se proyecta un crecimiento de 7%. En ese contexto, el mercado de suplementos deportivos amplía su espectro hacia consumidores no deportistas, farmacias y retail, con Corporación UN capitalizando la tendencia en Perú y, pronto, en Estados Unidos (EE.UU.).

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