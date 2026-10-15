Red social X. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La red social X anunció este miércoles la suspensión de más de 13,000 cuentas que atribuye a tres presuntas operaciones de influencia extranjera vinculadas a Irán, Rusia y China, dirigidas a intervenir en la conversación política de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La compañía explicó que identificó y suspendió las cuentas mediante barridos e investigaciones proactivas para detectar comportamientos coordinados que incumplen sus normas de autenticidad.

La red social X.
La red social X.

La plataforma mantendrá las medidas

Asimismo, X no detalló en el comunicado cuántas cuentas correspondían a cada país ni aportó información específica sobre las tres operaciones, sus responsables o el alcance que tuvieron en el debate público estadounidense.

La plataforma aseguró que mantendrá sus medidas de vigilancia durante la campaña electoral y después de los comicios, en los que se renovará la Cámara de Representantes y una parte del Senado de Estados Unidos.

Una victoria demócrata en cualquiera de ellas podría dificultar la aprobación de su agenda y abrir la puerta a nuevas investigaciones en su contra.

Con información de EFE

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