La información se conoce después de que Amazon reportara el mejor crecimiento de ventas en línea desde principios de la pandemia, lo que catapultó las acciones alrededor de un 8% a US$ 172.

La fortuna de Bezos aumentó en una cantidad proporcional, creciendo el viernes cerca de US$ 13,000 millones para quedar unos US$ 5,700 millones detrás del primer lugar de Elon Musk, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Bezos no ha estado en el primer lugar del índice desde 2021.

La brecha entre Bezos y Musk se ha ido reduciendo a medida que las acciones de Amazon y Tesla Inc. se mueven en direcciones opuestas. Amazon se ha beneficiado de un repunte de los valores tecnológicos que ha llevado a los índices bursátiles estadounidenses a máximos históricos, mientras que Tesla ha sido golpeada por una serie de titulares negativos.

El patrimonio de Musk también podría verse afectado después de que una jueza de Delaware anulara esta semana su paquete salarial de US$ 55,000 millones.

Bezos, de 60 años, adoptó un plan de negociación para vender 50 millones de acciones en cualquier momento antes del 31 de enero de 2025, según un documento emitido el viernes. Al precio actual de las acciones, la venta equivaldría a unos US$ 8,600 millones.

Amazon divulgó las ventas de acciones planificadas de Bezos, otros miembros de la junta directiva y altos ejecutivos en su informe anual, cumpliendo con la nueva normativa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que exigen mayor transparencia para personas con información privilegiada que venden acciones en virtud de planes de negociación preestablecidos.

Un portavoz de la empresa con sede en Seattle declinó hacer comentarios sobre las ventas de acciones previstas.

Si Bezos sigue adelante con el plan, sería la primera vez que vende acciones de Amazon desde 2021. Sin embargo, compró una sola acción de la empresa en mayo, su primera compra en registros que se remontan a 2002, aunque sin explicación.

El cofundador de Amazon anunció recientemente que se mudará a Miami desde el área de Seattle, lo que significa que el estado de Washington podría perder una ganancia fiscal inesperada por cualquier posible venta de acciones. Washington introdujo recientemente un impuesto a las ganancias de capital, algo que Florida no tiene.