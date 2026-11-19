Deoro, compañía dedicada a la fabricación de joyas de oro y plata, proyecta incrementar sus ventas en 25% al cierre del 2026, impulsada por el aumento de sus pedidos internacionales gracias a su estrategia de diversificación de mercados, informó su gerente general, Miguel Yactayo.

Este plan de diversificación permitió a la firma afrontar periodos de menor demanda por la reducción de las exportaciones a los Estados Unidos, principal destino de sus productos. El menor requerimiento del país norteamericano se debió a los aranceles interpuestos a la joyería procedente del Perú, lo cual generó una disminución en la demanda en el 2025 por la incertidumbre de cómo establecer las nuevas condiciones comerciales.

“Hubo dos meses en los que el país norteamericano no funcionó al 100%. Sin embargo, como habíamos desarrollado otros mercados, comenzamos a trabajar más con ellos y compensamos esos ingresos en un corto tiempo. Realmente, no nos afectó”, afirmó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Actualmente, la compañía despacha a Estados Unidos, México, Hong Kong, Japón, Turquía, España e Inglaterra. Este último país presenta mayores desafíos operativos, explicó el gerente de Operaciones y Proyectos, Marcelo Espinoza.

Deoro y su potencial exportador

Deoro se especializa en la elaboración de piezas que requieren procesos al detalle, exceptuando la automatización para producir este tipo de accesorios. La firma presenta diseños con trabajo manual, tales como cadenas ovaladas, cuadradas u octogonales.

“Nuestro objetivo es posicionarnos como una de las empresas más importantes de joyería peruana en el mundo”, manifestó Yactayo.

La empresa concentra aproximadamente el 95% de su producción en joyas de oro y el 5% restante en piezas de plata. Del total, cerca del 90% se dirige al extranjero y el 10% al mercado peruano.