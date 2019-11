La plataforma de ventas online Mercado Libre prevé contar con un almacén logístico (fullfilment center) en Perú, iniciativa que podría concretizarse en los próximos dos a tres años.

El head of market place de Mercado Libre Perú, Pedro White, señaló que esta iniciativa se haría realidad cuando se consolide la penetración de los envíos realizados vía online principalmente en provincias.

Para enero del 2020, Mercado Libre Perú deberá implementar el servicio de Mercado Libre Envío, un sistema logístico que garantice el envío de productos hechos por el canal e-commerce. En estas semanas, Mercado Libre se está reuniendo con unas cuatro empresas de carga y servicio logístico . Al final, la empresa espera seleccionar inicialmente a dos empresas.

“Lo primero es entrar en el mercado de envíos en el primer trimestre. Se espera tener carriers y crecer en experiencia logística. Si se piensa en años, se tendría un fullfilment center en dos a tres años para Perú. Es el periodo que pasa desde que se inicia un mercado de envíos hasta un fullfilment”, indicó.

Refirió que, a la fecha, la compra de productos en provincias representa el 45% del total de adquisiciones que realiza Mercado Libre. Lima concentra el otro 55% de participación en compra.

El ejecutivo también señaló que el 95% de vendedores en Mercado Libre se encuentra ubicado en Lima.

Segmento

Pedro White indicó que el ticket promedio de compra por plataformas digitales se estima en unos US$ 50 a 70. Esto varía dependiendo del producto. Así, en el caso de celulares el ticket promedio es de US$ 500, mientras que en el caso de bicicletas, este se encuentra en US$ 1,000. “Estos ticket aumentan a medida que crece la confianza y mejora la experiencia de compra”, dijo.

Entre las iniciativas que Mercado Libre planea traer al Perú para el próximo año, está el duplicar su número de vendedores, así como contar con locales de oficinas propios.

White precisó que la cifra de e-commerce en Perú es de US$ 2,800 millones.

<b>Prevén más transacciones digitales</b>

Andrés Laffaire, category lead de Mercado Libre, señaló que para este próximo Cyber Wow, a realizarse la próxima semana, se prevé transacciones que van de S/ 150 millones a S/ 160 millones. Indicó que esta cifra será superior a las ventas realizadas en Cyber Wow del mes de junio, que fueron de S/ 109.2 millones. Laffaire señaló que en estas ofertas comerciales participan unos 145 marcas que ofrecen productos electrónicos, tecnológicos y del hogar. Entre los productos más comprados están son celulares, zapatillas deportivas, scooters; cafeteras, y set de pesas.





Desempeño. Dentro de la región, Peru es la sexta operación en Latinoamérica, con operaciones propias desde 2017.

Incursión. Precisó que Ecuador será la nueva operación de la empresa a instalarse en el 2020.