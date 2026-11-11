Comunal inauguró una nueva sede en Chacarilla, en el distrito de Santiago de Surco, con lo que alcanzó las 17 ubicaciones y aproximadamente 34,000 m2 de espacios de trabajo flexibles en Lima. La apertura se suma a la expansión de la compañía peruana en el mercado de oficinas corporativas y coworking, en un escenario de menor disponibilidad de oficinas prime.

Según Binswanger Perú, la vacancia de oficinas prime en Lima se ubicó en 9.53% al cierre del primer semestre de 2026, su nivel más bajo en casi una década. En paralelo, el mercado de coworking de la capital alcanzó aproximadamente 132,000 m2, distribuidos en más de 90 sedes. Estas cifras muestran el avance de la oferta de espacios flexibles en la ciudad.

La compañía tiene 13 años de trayectoria y, además de sus 17 sedes en Lima, cuenta con tres ubicaciones en Ciudad de México. Su propuesta está dirigida a empresas de distintos tamaños que requieren espacios de trabajo equipados y adaptables a sus necesidades.

El coworking ofrece a las empresas una alternativa para contar con oficinas implementadas y servicios integrados, sin asumir directamente los costos y plazos que implica habilitar un espacio corporativo propio. Este modelo forma parte de un mercado que reúne a más de 90 sedes en Lima, según las cifras de Binswanger.

Nueva sede de coworking en Chacarilla

La nueva ubicación de Comunal cuenta con oficinas privadas, salas de reuniones y directorio, áreas comunes y terrazas. Está orientada a compañías que buscan espacios de trabajo equipados en una zona que combina actividad empresarial y residencial.

Lima cuenta con cerca de 132,000 m² de espacios de coworking, distribuidos en más de 90 sedes, según Binswanger Perú. (Foto: Comunal)

“Hoy las empresas buscan mucho más que una oficina. Necesitan espacios que les permitan trabajar mejor, conectar a sus equipos y concentrarse en su negocio”, comentó Ernesto De Olazával, cofundador y CEO de Comunal.

De cara al 2027, Comunal prevé concentrarse en fortalecer su operación e incorporar nuevas herramientas tecnológicas para simplificar procesos y mejorar la gestión de sus espacios. La compañía también señaló que continuará evaluando oportunidades de crecimiento en ubicaciones estratégicas.

“Nuestro siguiente capítulo no consiste únicamente en sumar metros cuadrados o abrir nuevas sedes. Queremos seguir construyendo una operación eficiente y sostenible”, concluyó De Olazával.