Volar con frecuencia no es una gran cosa en este momento. Sin embargo, los programas de lealtad están mejorando en muchos casos a medida que las aerolíneas luchan por mantener a los clientes y los ingresos necesarios, saqueados por la crisis del coronavirus.

Introducidas hace casi 50 años, las millas aéreas son una forma en que la industria gana dinero. Además de encerrar a los clientes habituales ayudándolos a acumular viajes, las aerolíneas venden millas a compañías de tarjetas de crédito, bancos, hoteles y otros negocios por miles de millones de dólares. Esta fuente de ingresos es crucial ahora que la pandemia ha llevado a la aviación a una crisis , y las aerolíneas están acumulando nuevas ofertas, como puntos de bonificación y umbrales reducidos para calificar para obtener más beneficios.

Algunos también están aumentando la cantidad de puntos que los miembros obtienen de sus compras, así como la expansión de las asociaciones para que haya más oportunidades de acumular millas. Eso significa que debería tomar menos esfuerzo asegurar vuelos de recompensa o ascender a clase ejecutiva.

Delta Air Lines Inc. proporciona cuatro veces la cantidad habitual de millas para compras con tarjetas American Express en supermercados de EE. UU., Mientras que Etihad Airways PJSC ofrece hasta US$ 400 y 5,000 millas para pasajeros que posponen vuelos programados antes del 31 de julio y tiene ofertas de puntos para compras en línea y ofertas de devolución de efectivo con marcas como KFC y Pizza Hut.

"Estos programas atraen a los mejores clientes generadores de ingresos para un operador, por lo que existe una gran necesidad de mantener contentos a estos consumidores", dijo Jay Sorensen, ex ejecutivo de Midwest Airlines que ahora es presidente de la consultora IdeaWorksCompany. "En el corto plazo, los consumidores verán una ganancia inesperada de viajes baratos para canjear puntos o millas".

Según un estudio de 2017 realizado por Stifel Financial Corp., las aerolíneas pueden obtener hasta 2.5 centavos por cada milla, por lo que son una rica fuente de liquidez. Luego, los bancos se benefician de los cargos anuales en las tarjetas de crédito y las tarifas comerciales cuando se usan las tarjetas.

JetBlue Airways Corp. vendió este mes puntos de fidelidad a Barclays Plc por US$ 150 millones. La aerolínea recibió US$ 475 millones de tales acuerdos en 2019, según el analista de Stifel Joe DeNardi. American Airlines Group Inc. obtuvo US$ 4,3 mil millones y Delta cosechó $<US 4,2 mil millones el año pasado, dijo.

American Airlines dijo el martes que su programa de lealtad AAdvantage, "el activo más grande que tenemos en la compañía", tiene un valor de hasta US$ 30 mil millones, y que está negociando con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para usar al menos parte de él como garantía para un préstamo multimillonario. Bloomberg News informó en abril que el Departamento del Tesoro estaba en conversaciones con algunos operadores para aceptar los programas de lealtad como garantía mientras se apresuraban a recaudar fondos.

Cathay Pacific Airways Ltd., que transportaba solo 458 pasajeros por día en abril, está extendiendo las membresías de Marco Polo y los beneficios de nivel medio no utilizados, por ejemplo, acceso a salones de clase ejecutiva por 12 meses. United Airlines Holdings Inc. ha extendido las membresías Premier hasta 2022 y ha facilitado la calificación para vuelos de recompensa y para ganar puntos. Emirates Airline está permitiendo que los miembros de élite de Skywards mantengan sus estados al cumplir solo con el 70% de sus requisitos de viaje de nivel, además de otorgar un 20% de millas de bonificación de nivel. Esto se produce cuando el transportista de larga distancia más grande del mundo considera miles de recortes de empleos.

Ganar millas

"Es algo bueno para los consumidores y para las aerolíneas", dijo Steve Saxon, socio de McKinsey & Co. con sede en Shanghái. "Ser capaz de ganar millas para el gasto diario hace que los canjes de vuelos sean mucho más accesibles y los transportistas pueden obtener ingresos por asientos que de lo contrario podría quedar vacío”, dijo.

Los miembros de Emirates representan casi el 45% de los ingresos comerciales del operador, según Nejib Ben Khedher, vicepresidente senior de división de Emirates Skywards. Etihad, de Abu Dhabi, dice que los programas de lealtad lo ayudan a "obtener datos valiosos sobre cada huésped que nos permite adaptar su experiencia", mientras que Singapore Airlines Ltd. "no da por sentada su lealtad". Singapore Airlines informó la semana pasada una pérdida récord. Qatar Airways está ofreciendo una llamada coincidencia de estado con algunas aerolíneas y planea nuevos socios bancarios y hoteleros.

Las ofertas baratas se extenderán hasta fines de 2020 para rutas nacionales y hasta la próxima primavera para rutas internacionales de mayor recorrido, dijo Sorensen. Algunas aerolíneas pueden reducir los premios que no son de viaje para ahorrar dinero en efectivo, u ofrecer asientos de clase ejecutiva con descuento a los miembros de lealtad a medida que las compañías reducen los viajes premium, dijo.

"Los programas de lealtad jugarán un papel esencial en la recuperación de la industria al crear incentivos para que los clientes reinicien sus viajes", dijo Renato Ramos, director de lealtad de Star Alliance, una agrupación de aerolíneas que incluye a compañías como Air China Ltd., Deutsche Lufthansa AG. "Además de las ventajas existentes para los viajeros frecuentes, estamos buscando formas de encontrar nuevos beneficios".

Problemas de aerolínea

Un riesgo es que queda poco valor en millas o tarjetas de crédito de marca compartida si la aerolínea emisora ​​colapsa, lo cual es una amenaza muy real como lo muestran Virgin Australia Holdings Ltd., Avianca Holdings SA y otros.

"La industria de las aerolíneas en sí, entre ellas las aerolíneas heredadas, se transformarán luego de este choque que es similar a un terremoto", dijo Pankaj Pandit, un consultor independiente con sede en la ciudad india de Bangalore, anteriormente conocida como Bangalore. "Muchas aerolíneas heredadas pueden simplemente desaparecer, por lo que, naturalmente, su apéndice, los programas de lealtad, también se marchitarán", dijo en un correo electrónico.

Algunos están tratando de incentivar a los miembros a gastar en tarjetas de crédito asociadas y transferir puntos de otros socios como hoteles, según Gary Leff, cofundador de InsideFlyer.com que escribe sobre programas de lealtad.

“Habrá asientos vacíos para llenar y las aerolíneas necesitarán confiar en sus programas para hacer ofertas generosas para atraer a los consumidores”, dijo Leff. “Espere que los programas de lealtad ejecuten promociones agresivas, que las empresas de viajes gasten mucho en mercadotecnia para sus viajeros frecuentes. Además, con todo este exceso de inventario, será más fácil para los consumidores usar sus puntos. Esto durará mientras dure la recesión ".