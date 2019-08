La empresa minera Anglo American en el Proyecto Minero Quellaveco invirtió más de US$ 400 millones adicionales para reforzar las medidas de protección del medio ambiente y evitar cualquier riesgo de contaminación en los ríos, en la atmósfera o en el suelo, así lo informó el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Diego Ortega.

Aseguró que las denuncias por contaminación ambiental formuladas en contra del proyecto no tienen sustento alguno, como lo han demostrado las 20 fiscalizaciones realizadas por la OEFA y los más de 116 monitoreos realizados en el área de trabajo del proyecto minero con la participación de la población.

El representante de la minera señaló que la empresa viene cumpliendo todos sus compromisos ambientales y sociales suscritos en la Mesa de Diálogo realizada con la participación de los líderes de Moquegua.

Más inversión en medio ambiente

Diego Ortega aseguró que Quellaveco no se encuentra en ninguna cabecera de cuenca, como lo han denunciado algunos dirigentes.

“El proyecto minero se ubica a 22 kilómetros de la cuenca del Río Moquegua, por lo que es imposible que las operaciones mineras puedan representar algún riesgo para dicho curso de agua”, agregó.

Asimismo, explicó que, de los US$ 400 millones que se ha invertido adicionalmente para reforzar la protección del medio ambiente, US$ 250 millones se destinaron para la construcción de un túnel de 8 kilómetros para desviar el río Asana con la finalidad de que no pase cerca de las operaciones mineras.

Del mismo modo, se han establecido 90 puntos de monitoreo ambiental para evaluar de manera constante la calidad del agua, del aire y del suelo en los alrededores del proyecto para verificar que no exista ningún tipo de contaminación.

“Hasta el momento en todos esos monitoreos realizados con la participación de la población y técnicos de las entidades públicas especializadas en protección ambiental han confirmado que no ha habido ningún impacto”, enfatizó.

Además, Anglo American ha invertido en la construcción de la Represa Vizcachas, que permitirá captar agua en las épocas de lluvia y abastecer las operaciones del proyecto minero y a la población de Moquegua, tanto para el riego agrícola como para consumo humano.

“De esa manera, Quellaveco está cumpliendo con su compromiso de no utilizar agua subterránea ni el agua utilizada en la agricultura”, explicó Diego Ortega, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American.