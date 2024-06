Las acciones subían el martes hasta un 3.5% a US$ 199.87. La acción acumula un alza de más de un 20% desde su mínimo de abril, un repunte que ha añadido más de US$ 500,000 millones a su capitalización bursátil y la ha devuelto por encima de los US$ 3 billones en valor de mercado.

En su Conferencia Mundial de Desarrolladores de este año la empresa reveló una serie de funciones relacionadas con inteligencia artificial y anunció una asociación con OpenAI, el fabricante de ChatGPT. Muchos inversionistas habían dicho que Apple se estaba retrasando en ese ámbito en comparación con otras empresas tecnológicas.

LEA TAMBIÉN: Apple llenará de IA sus productos y se alía con OpenAI para llevar ChatGPT a Siri

Analistas dijeron que estos servicios podrían motivar a los clientes a pagar más por la próxima generación de iPhones. La firma de servicios financieros D.A. Davidson mejoró su recomendación para las acciones de neutral a comprar tras el evento.

Las funciones de IA “podrían dar lugar a un necesario ciclo de actualización del iPhone”, escribió el analista Gil Luria. “Apple cuenta no solo con la información del consumidor, sino también con su confianza”. Escribió que Apple puede ofrecer estas funciones de forma integrada de una forma que otras aplicaciones de chat, PC o dispositivos Android no pueden.

Este sería el catalizador de crecimiento que los inversionistas han estado anhelando.

En mayo Apple reportó resultados positivos, los que sirvieron para calmar a los inversionistas. Ese mes también anunció el mayor programa de recompra de acciones de la historia de Estados Unidos, de US$ 110,000 millones.

Ese informe también impulsó sus valores, y mayo fue el mejor mes para las acciones de Apple desde julio de 2022. Sin embargo, a pesar del precio récord de la acción, Apple solo acumula un alza del 3,7% este año, en comparación con un 13% del Nasdaq 100. Las acciones con mayor exposición a la IA, como Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Meta Platforms Inc, acumulan avances de dos dígitos, mientras que el fabricante de chips Nvidia Corp. se ha disparado un 146%, con lo cual superó brevemente el valor de mercado de Apple.

Entre los llamados Siete Magníficos, solo Tesla Inc. ha tenido peor desempeño. El fabricante de vehículos eléctricos ha caído más de un 30% este año.