Destacando el rebote económico estadístico de los últimos meses, Boluarte subrayó que se debe “proteger” estos resultados y que “el costo de vida está estable”.

“Tenemos que unirnos, como peruanos, para proteger este crecimiento económico, que lo estamos demostrando. Tenemos una moneda fuerte. El costo de vida está estable”, precisó en conferencia de prensa. En agosto, la economía tuvo un crecimiento de 3.5%, mientras que la inflación, a nivel nacional, fue de 1.7% en setiembre.

Sin embargo, alguna de las acciones que destacó no corresponden al Ejecutivo y, donde sí tiene alcance su gestión, se observan importantes espacios de mejora.

En efecto, Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que, desde los primeros meses del año, se ingresó a un período de inflación moderada, por lo que el incremento de precios dejó de ser una preocupación para las familias.

“Estamos en un lapso de inflación controlada. Hoy no es un riesgo que la inflación salte repentinamente, por ese lado, el costo de vida no es un riesgo. No vamos a ver otra vez desniveles, como sucedió el año pasado. Sin embargo, esto es el resultado del trabajo del Banco Central de Reserva, una entidad autónoma. En épocas cuando la inflación estaba en picos altos, nunca se superó el 10% en el Perú”, precisó.

En cambio, Herrera señaló que donde sí tiene alcance el Ejecutivo es en generar las condiciones para que se concrete la recuperación del mercado laboral, impactando directamente en los salarios. Aquí el escenario se mantiene adverso: los ingresos laborales a nivel nacional continúan sin recuperar su nivel prepandemia.

En detalle, entre julio 2023 y junio 2024, los salarios a nivel nacional -ajustados por inflación- se ubicaron alrededor de 9% por debajo del nivel prepandemia. Esto equivale a una pérdida de S/160 mensuales respecto del 2019. “Se cierra poco a poco la brecha frente al nivel prepandemia, pero queda una aún”, anotó Herrera.

En el caso de Lima Metropolitana, en el tercer trimestre de 2024, los ingresos laborales -ajustados por inflación- se ubicaron 5% por debajo del nivel prepandemia. Su equivalencia monetaria es a una pérdida de S/115 mensuales respecto del 2019.

Herrera analizó que el mercado laboral muestra una recuperación de los empleos que se perdieron el año pasado, pero a partir de la generación de puestos de baja calidad.

“Si bien poco a poco priman más empleos adecuados y mejores salarios, todavía hay alrededor de 400,000 trabajadores subempleados más en Lima que en la prepandemia. Entonces, eso evidencia la fragilidad del mercado laboral”, apuntó.

La economista indicó que la responsabilidad de esta lenta recuperación recae sobre el Gobierno y la ausencia de medidas focalizadas sobre el mercado laboral.

“Es su deber principal del Gobierno impulsar la economía, la inversión privada. Tiene que ver mucho con expectativas del entorno político, social. Algunas acciones serían promover el turismo con un mayor presupuesto para fomentarlo, ejecutar medidas para cerrar brechas de infraestructura. Luego, además, están las reformas laborales que se dejaron de lado hace tiempo. Allí se debe apuntar a incluir, poco a poco en la formalidad, a las microempresas”, observó.

La aplicación de medidas correctas, oportunas y focalizadas, finalmente, generarían mejoras sobre las condiciones económicas de las familias peruanas, apuntó Herrera.

“Sobre el costo de vida es importante reconocer que se tiene un costo menor porque hay tasas de inflación menores, pero no se debe dejar de lado que la pobreza aumentó, el mercado laboral sigue frágil y los ingresos bajos”, subrayó.

