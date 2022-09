Las exportaciones peruanas en el mes de julio del 2022 habrían sumado US$ 4,883 millones, cifra que evidenciaría una caída de 0.79% respecto al mismo mes del año anterior, estimó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“Hasta junio de este año, las exportaciones de gas natural licuado habían mostrado un desempeño positivo con un valor promedio mensual de US$ 315 millones. Sin embargo, en julio no se exportó este producto, lo que se debería a una menor demanda del Reino Unido. Este hecho explicaría la ligera caída en el valor de las exportaciones peruanas en el sétimo mes del año”, indicó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

China figura como el principal destino de las exportaciones en el mes de julio con envíos por US$ 1,774 millones, evidenciando un incremento de 7.50%, respecto a similar mes del 2021. Como segundo destino está Estados Unidos, mercado al cual se exportó US$ 747 millones (+33.42%), seguido de Japón, con US$ 250 millones (+49.75%).

Otros destinos son Canadá, US$ 196 millones (-1.91%); Chile, US$ 168 millones (+13.71%); India, US$ 154 millones (-46.63%); Suiza, US$ 140 millones (-20.85%); Corea del Sur, US$ 138 millones (-49.49%); Países Bajos, US$ 135 millones (+1.47%); y Brasil, US$ 129 millones (+25.13%).

De esta manera, se puede observar que seis de los principales destinos de las exportaciones peruanas mostraron una variación positiva respecto a julio del 2021: China, Estados Unidos, Japón, Chile, Países Bajos y Brasil.

Por otro lado, entre las principales líneas de producto exportadas por el Perú están los minerales de cobre y sus concentrados, que reportaron 640,441 toneladas por un valor de US$ 1,240 millones, cifras que han evidenciado un aumento de 2.48% en cuanto a cantidad y una caída de 11.39% en cuanto a valor.

De igual manera, tenemos a las barras de oro con 30 toneladas (-17.42%) por US$ 554 millones (-18.75%); harina de pescado, 142,573 toneladas (+12.21%) por US$ 236 millones (+20.11%); minerales de zinc y sus concentrados, 169,862 toneladas (+12.34%) por US$ 208 millones (34.13%); y paltas frescas, 118,376 toneladas (+2.78%) por US$ 188 millones (-2.13%).