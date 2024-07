Las importaciones peruanas de licores ascendieron a US$ 53.9 millones durante el primer semestre del 2024, lo que representó un crecimiento de 10.77%, frente al mismo periodo del 2023. Los productos de mayor importación fueron la cerveza de malta y el whisky, según informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Este positivo desempeño también se observó en el volumen importado, en el que se adquirió más de 23.4 millones de litros, representando una expansión de 7.37% (21.7 millones de litros).

“Ante los buenos resultados en este periodo, estimamos que al cierre del año la tendencia continúe en alza en la mayoría de las líneas de productos”, manifestó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

El gremio sostuvo que la cerveza de malta lideró las importaciones de licores entre enero y junio, luego de la adquisición de 15.8 millones de litros (+6.44%) por un valor de US$ 25 millones (+22.39%), considerando que en el mercado peruano compiten al rededor de 50 marcas importadas.

México fue el principal país proveedor de este producto, con 88.97% de participación, ya que importó 13.5 millones de litros por US$ 22.6 millones. A este, le sigue Países Bajos con 924,790 litros que valen US$ 1.4 millones; y Portugal con 822,389 litros, con un valor de US$ 639,968.

Bebidas alcohólicas incrementan ventas

En el caso del whisky, Perú importó 1.2 millones de litros, lo que representa un aumento del 33.38%, con un valor de US$ 7.2 millones, un incremento del 28.38%. El principal proveedor fue el Reino Unido, con una participación de mercado del 88.59%, enviando 1.1 millones de litros valorados en US$ 6.3 millones.

Estados Unidos fue el segundo proveedor con 66,780 litros (un aumento del 89.33%) valorados en US$ 709,464 (un aumento del 85.59%). Francia también contribuyó con 25,906 litros (un aumento del 98.71 %) valorados en US$ 64,865 (un aumento del 88.08%).

Para los aguardientes de agave, como el tequila, Perú importó 182,964 litros, lo que representa un aumento del 12.45%, con un valor de US$ 1.8 millones, un aumento del 19.99%. La mayor parte de estas importaciones provinieron de México, con una participación del 99.38% del mercado, es decir, 181,548 litros valorados en US$ 1.8 millones. España fue el segundo proveedor con 1,176 litros valorados en US$ 10,965.

En cuanto al vodka, Perú importó 417,170 litros, un aumento del 22.36%, con un valor de US$ 1.1 millones, un incremento del 1.2%. Los principales proveedores fueron Argentina, con una participación del 38.17% (171,990 litros valorados en US$ 422,120), seguido de Estados Unidos, con una participación del 28.63% (87,150 litros, un aumento del 414.07%, valorados en US$ 316,638, un aumento del 404.8%) y Suecia, con 77,972 litros (un aumento del 1.65%) valorados en US$ 141,022 (un aumento del 12.75%).

Contracción de importación en otros licores

Las importaciones de ron y otros aguardientes disminuyeron, con 1.5 millones de litros importados (-7.42 %) valorados en US$ 6.3 millones (-20.04%). Nicaragua fue el principal proveedor, con un 41.21% de participación en el mercado, exportando 526,263 litros valorados en US$ 2.6 millones. República Dominicana siguió con 301,662 litros valorados en US$ 1 millón, y Colombia con 206,471 litros valorados en US$ 775,934.

De manera similar, las importaciones de ginebra también disminuyeron, con 199,826 litros importados (-12,42%) valorados en US$ 716,334 (-48.59%). El principal proveedor fue el Reino Unido, con una participación del 82.66%, enviando 186,144 litros valorados en US$ 592,128. España fue el segundo proveedor, con 7,337 litros valorados en US$ 52,179. Finalmente, Francia exportó 4,079 litros valorados en US$ 32,096, lo que representó una caída del 50.70% en valor y del 53.57% en volumen.