Agroexportaciones sumaron más de US$ 3,705 millones, los productos clave.

Los envíos de frutas y hortalizas mantienen su ritmo de crecimiento. Las agroexportaciones peruanas alcanzaron un avance de 7.5% entre enero y mayo tras sumar ventas por US$ 3,705 millones, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

“Desde el Gobierno vamos a seguir impulsando el crecimiento del sector, destrabando proyectos de irrigación de talla mundial que permitirán ampliar la frontera agrícola y seguir consolidando al país como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo”, dijo el titular del Midagri, Ángel Manero.

Solo en el caso de las exportaciones agrarias tradicionales el avance fue de 48.5%, sumando US$ 238 millones. Los principales productos fueron el café sin tostar (US$ 198 millones), azúcares refinados (US$ 21 millones) y pelo fino de alpaca (US$ 4.3 millones). Estos productos representaron el 93.7% del total de agroexportaciones tradicionales.

En tanto, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 3,467 millones, un 5.5% más que en 2023. Entre los productos más destacados se encuentran las paltas (US$ 518 millones), uvas frescas (US$ 477 millones), arándanos rojos frescos (US$ 353 millones) y mangos frescos (US$ 190 millones) .

Otros productos importantes fueron el cacao en grano (US$ 170 millones), alimentos para animales (US$ 92 millones) y espárragos frescos (US$ 85 millones). En total, estos diez productos representaron el 60.4% de la oferta exportable no tradicional.

Las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron US$ 2,047 millones, un aumento del 2.5% respecto al año anterior. Estados Unidos, Holanda, España y Chile fueron los principales destinos, concentrando el 76.3% del valor exportado.

¿Cuánto creció en mayo?

Solo durante mayo, las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 670 millones, un crecimiento del 11.3% respecto al mismo mes de 2023. Los productos no tradicionales más exportados fueron las paltas (US$ 167 millones), cacao en grano (US$ 53 millones) y alimentos para animales (US$ 25 millones).

Finalmente, la balanza comercial agraria mostró un superávit de US$ 1,176 millones FOB a mayo de 2024, un 51% más que el año pasado, reflejando el sostenido crecimiento de las exportaciones agrarias peruanas.

