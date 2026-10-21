Viajar, apoyar a familiares, estudiar y hacer negocios en otros países forman parte de la conexión de los peruanos con el mundo. Según el INEI, en 2025 se registraron 4.17 millones de salidas de peruanos al exterior, un 6.6% más que en 2024. Movimientos que muestran vidas que se desarrollan entre países, más globales.

“Ser global ya forma parte de la vida de muchos peruanos: viajan, estudian en otro país, apoyan a familiares en el extranjero o hacen negocios con otros mercados. Las cifras nos permiten ver esas conexiones y entender para qué necesitan mover su dinero”, señaló María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú.

Viajar y mantener vínculos fuera del país

De acuerdo con el INEI, Chile, Estados Unidos, Bolivia y España estuvieron entre los principales destinos de las salidas de peruanos al exterior en 2025. En esa línea, el reporte de transferencias internacionales de Global66 aporta otra perspectiva: para qué envían dinero al exterior sus clientes en Perú.

Entre julio y septiembre de 2026, la ayuda familiar representó el 43% del monto y los estudios, el 28%, es decir, que 7 de cada 10 dólares enviados al exterior son para esos dos fines. Los negocios concentraron el 12%; los tratamientos médicos, el 8%; los servicios digitales, el 5%; y los servicios profesionales o freelance, el 2%. Estas proporciones corresponden al dinero transferido en el período y excluyen el 14% del volumen que no declaró su finalidad.

Una vida conectada con más países

Los destinos de esas transferencias también reflejan los vínculos educativos y familiares. Según Global66, España desplazó a Colombia como principal destino desde Perú y recibió el 28% del volumen con información de ruta, frente al 26% de Colombia y el 8% de Chile. Los montos enviados a España crecieron un 33% interanual, una evolución que el informe relaciona con la comunidad peruana en el exterior y los estudios. Durante el trimestre, los clientes de la plataforma en Perú realizaron transferencias hacia 55 países, seis más que un año antes.

La conexión también funciona hacia Perú. El informe señala que el país recibió más de US$9.5 millones desde Chile, Colombia y Argentina a través de Global66 durante el tercer trimestre, un aumento interanual del 16%. Cerca del 70% provino de Chile. Este movimiento en ambos sentidos completa el perfil que busca visibilizar “Sé Global”: personas que mantienen en distintos países parte de su vida familiar, su formación y sus actividades económicas.

El informe señala que el país recibió más de US$9.5 millones desde Chile, Colombia y Argentina a través de Global66 durante el tercer trimestre, un aumento interanual del 16%. (Foto: GEC)

“Entre enero y septiembre de 2026, nuestros clientes en Perú movilizaron más de US$175 millones en transferencias internacionales, un 49% más que un año antes. Este crecimiento nos plantea el reto de acompañar sus operaciones con la misma naturalidad con la que estudian, trabajan y mantienen vínculos en otros países”, concluyó María José Artacho.