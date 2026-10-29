Patrick Stewart no es el único actor que ha interpretado al líder de los X-Men, pero es casi imposible pensar en otro en el rol. En un tiempo donde las películas basadas en tiras cómicas todavía eran tratadas con cierta despreocupación, el actor británico le da el gravitas necesario a su personaje, respetando así su fuente y a los millones de fans del material original. (Foto: 20th Century Fox)
Patrick Stewart no es el único actor que ha interpretado al líder de los X-Men, pero es casi imposible pensar en otro en el rol. En un tiempo donde las películas basadas en tiras cómicas todavía eran tratadas con cierta despreocupación, el actor británico le da el gravitas necesario a su personaje, respetando así su fuente y a los millones de fans del material original. (Foto: 20th Century Fox)
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Redacción Gestión
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Patrick Stewart, el actor británico que encarnó a dos icónicos personajes de la industria de Hollywood, falleció a los 86 años.

Tras una breve lucha contra el alzhéimer, el artista detrás de las representaciones del profesor Charles Xavier en los X-Men de Marvel y del capitán Jean-Luc Picard en Stark Trek, perdió la vida.

Sir Patrick Stewart también interpretó al capitán Jean-Luc Picard de Stark Trek. Foto: difusión
Sir Patrick Stewart también interpretó al capitán Jean-Luc Picard de Stark Trek. Foto: difusión

El actor Patrick Stewart partió a la eternidad este jueves en su casa de Los Ángeles, según Deadline.

Stewart volvió a la pantalla grande con el icónico personaje líder de los X-Men con el estreno de Doctor Strange: Multiverso de la locura, estrenado en 2022, y se espera su presencia en Avengers: Doomsday.

“Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday”, escribieron desde Marvel Studios.

La productora cinematográfica de superhéroes definió a Stewart como un talento singular, colaborador generoso y un verdadero caballero —en referencia a su título de Sir—.

Vale añadir que en 2010 recibió el nombre de caballero por la reina Isabel II. “Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte”, indicaron desde Marvel Studios.

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