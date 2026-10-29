Patrick Stewart, el actor británico que encarnó a dos icónicos personajes de la industria de Hollywood, falleció a los 86 años.

Tras una breve lucha contra el alzhéimer, el artista detrás de las representaciones del profesor Charles Xavier en los X-Men de Marvel y del capitán Jean-Luc Picard en Stark Trek, perdió la vida.

Sir Patrick Stewart también interpretó al capitán Jean-Luc Picard de Stark Trek. Foto: difusión

El actor Patrick Stewart partió a la eternidad este jueves en su casa de Los Ángeles, según Deadline.

Stewart volvió a la pantalla grande con el icónico personaje líder de los X-Men con el estreno de Doctor Strange: Multiverso de la locura, estrenado en 2022, y se espera su presencia en Avengers: Doomsday.

“Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Avengers: Doomsday”, escribieron desde Marvel Studios.

La productora cinematográfica de superhéroes definió a Stewart como un talento singular, colaborador generoso y un verdadero caballero —en referencia a su título de Sir—.

Vale añadir que en 2010 recibió el nombre de caballero por la reina Isabel II. “Nuestros corazones están con su esposa Sunny, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans alrededor del mundo cuyas vidas tocó con su arte”, indicaron desde Marvel Studios.