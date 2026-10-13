“Hollywood Arts” nos hace volver al mundo de “Victorious”, la popular comedia musical juvenil de Nickelodeon. Aquí, Trina Vega (Daniella Monet) vuelve a encarnar a la hermana mayor de Tori, quien regresa a la escuela de artes escénicas para trabajar como profesora suplente y conocer a una nueva promoción de jóvenes con grandes metas artísticas. Entonces, en esta nota de Gestión Mix, te invito a conocer la fecha de lanzamiento de la serie de Netflix y la cantidad de episodios que integran su primera temporada.

Vale precisar que, en el show televisivo, Trina deberá adaptarse a las exigencias de su nuevo trabajo y a la personalidad de sus nuevos alumnos... sin contar con las credenciales necesarias para el cargo.

Además, la ficción incluye personajes inéditos y situaciones divertidas ligadas a la competencia, las aspiraciones artísticas y la convivencia en un instituto.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Hollywood Arts”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “HOLLYWOOD ARTS”

La serie spin-off de “Victorious” se compone de 26 episodios en total, los cuales se dividen en dos partes.

La primera tanda se estrena el jueves 15 de octubre del 2026 e incluye los siguientes capítulos:

Episodio 1: “Back to School”

“Back to School” Episodio 2: “Fake It ‘Till Ya Make It”

“Fake It ‘Till Ya Make It” Episodio 3: “Tori’s Magic Locker”

“Tori’s Magic Locker” Episodio 4: “Underworld Understudy”

“Underworld Understudy” Episodio 5: “He Sang, She Sang”

“He Sang, She Sang” Episodio 6: “Cattle Call”

“Cattle Call” Episodio 7: “Cheese Man”

“Cheese Man” Episodio 8: “Hollywood Arts and Sciences”

“Hollywood Arts and Sciences” Episodio 9: “Puppet Love (Return of the Rex)”

“Puppet Love (Return of the Rex)” Episodio 10: “Party Crashers”

“Party Crashers” Episodio 11: “A Faire to Remember”

“A Faire to Remember” Episodio 12: “Subway Showdown”

“Subway Showdown” Episodio 13: “The Other Teacher”

Por otro lado, la segunda parte llegará más adelante, sin fecha de lanzamiento oficial confirmada todavía.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “HOLLYWOOD ARTS”?

Tal como es usual con los nuevos títulos de Netflix, “Hollywood Arts” ha fijado el estreno de sus capítulos a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Horario por países:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿DÓNDE VER “HOLLYWOOD ARTS”?

“Hollywood Arts” forma parte del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “HOLLYWOOD ARTS”

Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “Hollywood Arts”.

Daniella Monet como Trina Vega

como Trina Vega Alyssa Miles como Emmy

como Emmy Peyton Jackson como Qwest

como Qwest Martin Kamm como Oscar

como Oscar Emmy Liu-Wang como Pepper

como Pepper Erika Swayze como Jen Z

como Jen Z Yvette Nicole Brown como la directora Helen Dubois

La serie "Hollywood Arts" sigue a Trina en su regreso a su antigua escuela de artes escénicas, pero esta vez asumiendo el rol de una profesora sustituta completamente incompetente (Foto: Awesomeness TV / Nickelodeon Productions / Netflix)